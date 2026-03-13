“Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez

Con menciones a sus viajes al exterior, críticas a lo que definió como un “oscuro accionar” de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cuestionamientos a la cobertura mediática de su situación judicial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se defendió por escrito en la causa que lo investiga por supuesta retención indebida de aportes y evasión de impuestos por más de $19.000 millones. En línea con la estrategia de su mano derecha y tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, negó haber cometido delito alguno y eludió responder las preguntas de Diego Amarante, el juez en lo penal económico que lo citó para indagarlo.

“Cumplimos con lo que quería el juez”, resumió Tapia pasado el mediodía, cuando se retiró de los tribunales de Comodoro Py en medio de un fuerte operativo policial y entre el tumulto de la guardia periodística que lo esperaba.

El máximo dirigente del fútbol permaneció durante una hora y media en la sede judicial de Comodoro Py. Llegó a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca y acompañado de su abogado, Luis Charró, a quien ratificó como asesor letrado en este caso, luego de la polémica que un día antes protagonizaron Gregorio Dalbón y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ante Amarante, Tapia escuchó la imputación y expuso su declaración en un texto de 15 páginas.

Además de reclamar que se le aplique la ley de Inocencia Fiscal y el sobreseimiento por inexistencia de delito, se quejó al comienzo del escrito por el tratamiento mediático de la denuncia en su contra.

“No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, advirtió el titular de la AFA y, en el mismo sentido, apuntó contra la “abrumadora difusión pública que ha tenido este caso, no exenta de valoraciones anticipadas e infundadas”.

Inocencia fiscal

En línea con la defensa de Toviggino, Tapia pidió por la aplicación de la Ley 27.799 (de Inocencia Fiscal) impulsada por el Gobierno “por resultar más benigna” y argumentó: “Esta causa debe concluir de forma inmediata por cuanto, insisto, no puede ser promovida conforme al nuevo texto legal”.

Luego, negó “de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA”.

También rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“ y aseguró que la AFA “en su carácter de contribuyente no sólo no ha actuado anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos. Tanto es así que esas declaraciones no fueron objeto de impugnación alguna”.

Para Tapia, la acusación “no puede jurídicamente mantenerse” y se defendió: “Más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa”.

Aclaró también que “la actividad del Presidente -al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad- torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”.

Al hacer hincapié en que no está al tanto de todas las decisiones que se toman en la AFA, Tapia aludió a sus viajes al exterior y definió su rol como “protocolar”. Más allá de que por esta causa se le prohibió salir de la Argentina, enumeró que en 2024 estuvo 141 días fuera del país; en 2025, 139 días, y en lo que va de 2026, 13 días.

Contra arca

Al rechazar la denuncia de ARCA, el presidente de la AFA insistió en que la entidad no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales, mientras que -al igual que Toviggino- sostuvo que gran parte de la deuda reclamada ya fue saldada. Algo ya asentado en la Justicia, que de todos modos investiga si el atraso en los pagos configura el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé penas de hasta 6 años de prisión.

Tapia fue especialmente duro con el organismo recaudador, al que acusó de seguir un “accionar oscuro y contradictorio”.

Al dejar Tribunales, la máxima autoridad del fútbol argentino se defendió en redes sociales: “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, escribió en la plataforma X. Y añadió: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

En el mismo sentido, la AFA difundió un comunicado en el que subrayó que la Asociación “no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado”.

El texto agregó que “la AFA presentó todas las declaraciones juradas” y acusó a ARCA de haber promovido la denuncia “omitiendo informarle al juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable”. Añadió que “la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna”.

Con el paso de Tapia por Tribunales, concluyó la ronda de indagatorias que se abrió con la denuncia del Gobierno. Ahora, el juez Amarante tiene diez días hábiles para resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Tapia y los demás integrantes de la comisión directiva de la AFA.