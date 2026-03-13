Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |“Pelaron” una vivienda en 77 bis entre 5 y 6

Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira

El hecho se conoció por el llamado de una vecina, que observó el portón abierto en un horario inusual. En el barrio hay preocupación

Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira

En la cuadra del robo, todos los vecinos quedaron alterados / web

13 de Marzo de 2026 | 01:43
Edición impresa

Un importante robo domiciliario fue denunciado en las últimas horas en Villa Elvira, luego de que al menos un delincuente ingresara en una vivienda mientras su propietario se encontraba en el trabajo. Del lugar se llevó una gran cantidad de objetos de valor, entre ellos armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y una bicicleta de alta gama.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la calle 77 bis entre 5 y 6, donde habita un vecino de 56 años.

De acuerdo al relato brindado ante las autoridades, el episodio se descubrió cerca de las 11.50 cuando el hombre recibió un llamado telefónico de una vecina que vive frente a su domicilio.

La mujer le preguntó si se encontraba en su casa, ya que había observado que el portón de ingreso estaba abierto, lo que le resultó extraño.

Ante esa advertencia, el hombre decidió revisar las cámaras de seguridad desde su celular y fue entonces cuando detectó en las grabaciones que alrededor de las 10.30 un sujeto de sexo masculino había salido del lugar a bordo de una bicicleta llevando un bolso.

Según observó en las imágenes, el sospechoso vestía una remera roja de mangas cortas, pantalón negro largo, zapatillas oscuras y un gorro blanco.

Tras advertir la situación, el propietario se dirigió de inmediato a su domicilio para verificar lo sucedido.

Al llegar notó que la puerta balcón trasera se encontraba abierta y que las cortinas de tela estaban dañadas, lo que indicaría que el ingreso al inmueble se produjo por ese sector.

Una vez en el interior de la finca constató que distintos ambientes de la casa estaban completamente revueltos, con las puertas de las alacenas abiertas, los sillones del comedor corridos de lugar y distintos objetos fuera de sitio.

En el dormitorio la escena era aún más evidente, ya que la ropa se encontraba tirada en el suelo, la cama desordenada y los placares abiertos, señal de que el intruso había revisado minuciosamente el lugar en busca de elementos de valor.

Al realizar un primer relevamiento, el damnificado advirtió el faltante de numerosos objetos. Entre ellos se encontraba una computadora portátil. También fue sustraído un dron de color gris con su respectivo bolso.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa en la investigación es la sustracción de varias armas de fuego que se encontraban guardadas en la vivienda.

Según detalló el denunciante, entre los faltantes figura una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, junto a dos cargadores de la misma marca y veinte municiones. También desapareció una pistola semiautomática calibre .22 largo con tres cargadores y diez municiones, además de un revólver calibre .32 corto que pertenecía a un familiar fallecido.

El delincuente también se llevó dos teléfonos celulares.

Entre los objetos robados también figura un documento nacional de identidad y la suma de 600 mil pesos.

La lista de elementos faltantes continúa con varias zapatillas de distintas marcas y colores. También fue robado un dispositivo GPS, dos mochilas y un juego de llaves.

Al continuar revisando la propiedad, el dueño de casa se dirigió hacia un galpón ubicado en el patio trasero y allí descubrió que el candado que aseguraba el portón de ingreso había desaparecido.

Al ingresar constató que también había sido robada su bicicleta, una KTM de color naranja. En el barrio ahora quedó el temor por la inseguridad.

 

