Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
“Gran Hermano”: Carmiña, en la mira de la Justicia tras sus dichos
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Qué se sabe del hombre que se masturbó en la calle y terminó preso en La Plata
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una nube de humo oscura, acompañada de fuerte olor nauseabundo, generó preocupación desde esta madrugada en distintos puntos de La Plata. Algunos vecinos apuntaron por el problema hacia una quema de desechos que se realizan de forma permanente en un basural situado en Altos de San Lorenzo. El barrio más afectado era Meridiano V, pero los reclamos llegaban desde varias localidades.
"Estamos en Meridiano V y desde que nos despertamos observamos una nube de humo. No se puede ni respirar en toda la zona, esto viene siempre de la quema que está en Altos de San Lorenzo", manifestó una vecina.
En otro reclamo, desde el mismo barrio dieron cuenta "de un basural que tenemos aquí a unas cuadras. Es imposible presentarse a reclamar porque es un predio en el que está todo cerrado. La cantera está activa la 24 horas y genera un humo tóxico que es insoportable", señaló.
Otro punto afectado era el Parque Castelli. "Quizá no se aprecia bien de dónde viene el humo por las nubes, pero sabemos que puede ser en Altos de San Lorenzo. Un olor que se siente a kilómetros. La zona está tapada de humo", detallaron.
A su vez la nube de humo llegaba incluso hasta City Bell. Desde 132 y 467 describieron que "se siente olor a plástico" y al mismo tiempo alertaron que "no es la primera vez que sucede". "Esperamos que las autoridades se puedan hacer eco de nuestro reclamo", solicitaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí