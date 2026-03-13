Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural

Una nube de humo oscura, acompañada de fuerte olor nauseabundo, generó preocupación desde esta madrugada en distintos puntos de La Plata. Algunos vecinos apuntaron por el problema hacia una quema de desechos que se realizan de forma permanente en un basural situado en Altos de San Lorenzo. El barrio más afectado era Meridiano V, pero los reclamos llegaban desde varias localidades.

"Estamos en Meridiano V y desde que nos despertamos observamos una nube de humo. No se puede ni respirar en toda la zona, esto viene siempre de la quema que está en Altos de San Lorenzo", manifestó una vecina.

En otro reclamo, desde el mismo barrio dieron cuenta "de un basural que tenemos aquí a unas cuadras. Es imposible presentarse a reclamar porque es un predio en el que está todo cerrado. La cantera está activa la 24 horas y genera un humo tóxico que es insoportable", señaló.

Otro punto afectado era el Parque Castelli. "Quizá no se aprecia bien de dónde viene el humo por las nubes, pero sabemos que puede ser en Altos de San Lorenzo. Un olor que se siente a kilómetros. La zona está tapada de humo", detallaron.

A su vez la nube de humo llegaba incluso hasta City Bell. Desde 132 y 467 describieron que "se siente olor a plástico" y al mismo tiempo alertaron que "no es la primera vez que sucede". "Esperamos que las autoridades se puedan hacer eco de nuestro reclamo", solicitaron.