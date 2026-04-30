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Política y Economía |MOVIDA BONAERENSE: “VENIMOS A PEDIR QUE CUMPLA CON SUS DEUDAS”

Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron

Fueron hasta el ministerio nacional de Capital Humano. Allí Pettovello dejó un mensaje contra el gobernador Kicillof

Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron

Magario, Larroque y los intendentes que movilizaron / FAM

30 de Abril de 2026 | 04:03
Edición impresa

Intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se movilizaron ayer a la sede del ministerio de Capital Humano para reclamar a Sandra Pettovello el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos.

La movida, que tenía más como objetivo visibilizar la problemática que conseguir una respuesta concreta, incluía la entrega de una nota firmada por jefes comunales y autoridades de la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, por decisión de Pettovello la Policía Federal mantuvo cerradas las puertas de la Casa Patria Libertad, dependiente de la cartera, y se derivó a los dirigentes a la sede de la avenida 9 de Julio.

“Venimos a pedir que la ministra Pettovello cumpla con sus deudas. El aumento que planea el presupuesto de Capital Humano para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) es del 4% y la inflación es del 40%. Viven en otra realidad y nosotros le pedimos que se hagan cargo”, señaló Larroque, rodeados por alcaldes.

Pero la sede a la que marcharon a llevar la nota de reclamo no sólo estaba cerrada sino que tenía un gran cartel con críticas a la gestión de Axel Kicillof. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta. “Es una provocación”, resumió el ministro.

El documento que elaboró el PJ bonaerense pone el foco en el “desfinanciamiento inédito” que “se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”.

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Esto se da unos días después que el Gobierno de Kicillof avanzara con la decisión de aumentar la asistencia alimentaria propia, pero suspender el programa MESA, que reforzaba la ayuda para alumnos de los colegios a través de la entrega de alimentos secos, en medio de una polémica con el Gobierno nacional por su financiamiento.

Antes de ir hasta Buenos Aires, los alcaldes se concentraron en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el matancero Fernando Espinoza, lugar elegido para estampar la firma en apoyo al reclamo, donde fueron acompañados por el gobernador Kicillof.

Durante el encuentro, el mandatario provincial afirmó que “el gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”. Y agregó que “el plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”.

“Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos”, sostuvo

Estuvieron allí la mayoría de los intendentes kicillofistas pero no los kirchneristas que fueron directamente hasta la sede porteña. Entre ellos estaban Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Juan Mancini (Suipacha) Maximiliano Wesner (Olavarría); Leonardo Boto (Luján); Eva Mieri (Quilmes); Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano (Colón).

No miran a la gente, miran números. ¿Cuándo viste a Milei en una escuela, un comedor, en algún barrio del país?”, señaló Magario. Uno de los intendentes que tomó la palabra fue Espinoza, quien aprovechó para cuestionar la política económica libertaria. “Milei el año pasado le dio $90 mil millones a (Marcos) Galperin de Mercado Libre en excepciones fiscales, y a nosotros nos faltan $80 mil millones para darle eso a los chicos. No se juega con la comida de los chicos de las escuelas”, cerró.

Al llegar a la sede ministerial, un cartel colocado por el gobierno en los accesos rezaba: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, en alusión a Kicillof.

 

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