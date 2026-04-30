Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica

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CURSOS Y TALLERES PARA JUBILADOS

Comenzaron las inscripciones de los cursos UPAMI. La oferta incluye opciones presenciales y virtuales, con temáticas que van desde idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional. Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGL VII La Plata tiene una propuesta de 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En el ámbito de la UNLP, el programa se desarrolla en la Facultad de Informática, Trabajo Social, Artes, Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Museo, Psicología y Ciencias Económicas. En total, en La Plata existe una oferta de 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Para las inscripciones, ingresar a comunidad PAMI en https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Sociopreventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.

TALLER DE LECTURA Y NARRACIÓN

El “Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril”, situado en la calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, viene desarrollando el taller de lectura y narración denominado “Pasadores de Página”, que se lleva a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 15,30 a 18,30, en forma gratuita.

PINTURA, LITERATURA

La peña de las Bellas Artes ofrece a la comunidad talleres de pintura, pastel, dibujo, acuarela, literatura. Arancel: socios $ 25.000, no socios $ 30.000. Calle 49 Nº 879 e/ 12 y 13. Informes: 221 541 9125 (solo de 14.30 a 17.30).

TALLER DE LECTURA EN LIBERTAD

El Club Libertad (51, 16 y 17) tiene un Taller de Lectura sobre la literatura latinoamericana, los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.