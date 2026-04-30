El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos

El Colegio de Abogados de La Plata se encamina a una nueva elección los próximos 14 y 15 de mayo, para la renovación del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina. Para la contienda de medio término en la institución que abarca, además de nuestro distrito, otros 13 municipios, se presentan el oficialismo y, al menos, tres listas opositoras.

Se trata de una disputa estratégica: no solo se pone en juego la conducción de la Institución, sino también la capacidad de representación de los abogados en el ámbito local y provincial, ya que es el Colegio de Abogados de La Plata es el mas grande de La Provincia, integrado por 13 municipios más.

La fecha límite para la presentación de listas es el martes próximo, aunque ya hay cuatro nóminas en disputa. La oficialista “Abogacía UnidaAbogar-Renovación Colegial”, conducida por la presidenta, Marina Mongiardino, apunta a la reelección del espacio para “ratificar el rumbo iniciado en 2024, profundizando la transparencia y modernización institucional, la ampliación de servicios para matriculados y una mayor apertura hacia la comunidad jurídica”.

Por la oposición, uno de los espacios emergentes es “Defensa del Abogado”, encabezado por el abogado penalista Alejandro Montone, con un perfil muy parecido a lo que supo ser el “Movimiento Innovador” y apunta a posicionarse como una alternativa con eje en la defensa del ejercicio profesional y la recuperación del protagonismo del matriculado.

En paralelo, el histórico “Movimiento Innovador” intentará recuperar presencia institucional, tras haber perdido el control en la última elección. Por su parte, el espacio “Avanza Cambio Colegial”, referenciado en Marcelo Peña, competirá con un candidato propio, en una estrategia que busca representar un espacio más alineado con ideas de corte liberal dentro de la institución.