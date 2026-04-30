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Política y Economía |POR INCUMPLIR LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

Aplican a La Fraternidad una multa millonaria

Aplican a La Fraternidad una multa millonaria
30 de Abril de 2026 | 03:56
Edición impresa

El Ministerio de Capital Humano de la Nación aplicó una multa millonaria al sindicato de La Fraternidad, por incumplir la conciliación obligatoria dictada el 5 de febrero en medio de un conflicto laboral.

De acuerdo a lo publicado en su cuenta oficial de X, el ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello informó que la multa es por más de 21 mil millones de pesos, medida que fue adoptada luego de haber verificado el incumplimiento de la medida de la justicia conforme a la ley nacional 14.786, sobre la conciliación obligatoria en conflictos gremiales.

“La entidad gremial no acató la conciliación obligatoria, perjudicando el normal desarrollo del servicio y el funcionamiento de la actividad, generando perjuicio en el interés general”, dijeron en el comunicado oficial.

Tras ser considerada una falta muy grave, la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero dispuso la millonaria multa contra La Fraternidad, uno de los gremios más importantes del país.

REFORMA LABORAL

El ministerio dirigido por Sandra Pettovello había advertido a ambos que se abstuvieran de adherir a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. En ese entonces, en la cartera anunciaron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.

El paro nacional en contra de la reforma laboral que estaba a punto de aprobarse en el Congreso, tuvo un fuerte impacto por la adhesión casi total del transporte público de pasajeros, lo que afectó la circulación y a la actividad económica en todo el país.

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