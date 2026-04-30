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La Ciudad |ESPECTÁCULOS EN 52 Y 229

Etcheverry está de fiesta por el 116º aniversario

Etcheverry está de fiesta por el 116º aniversario

Archivo

30 de Abril de 2026 | 04:28
Edición impresa

Este viernes se celebrará el 116° aniversario de Ángel Etcheverry con una jornada especial que reunirá propuestas culturales, tradicionales y comunitarias.

Las actividades se desarrollarán entre las 10 y las 18 en la vieja estación, situada en 52 y 229.

La celebración comenzará por la mañana con una misa en la parroquia San Vicente de Paul (229 bis entre 53 y 54).

Luego tendrá lugar el acto protocolar, que incluirá el izamiento de la bandera, la entonación del himno, la presentación de la banda y un desfile cívico tradicionalista con la participación de instituciones y agrupaciones de la zona.

Durante la jornada también se llevará a cabo la carrera de sortija, uno de los momentos más emblemáticos del festejo, y a partir del mediodía se sumarán una feria gastronómica, un paseo de artesanos y música en vivo a cargo de Nancy Botta & Manu Cortés, Los Misterios, David Martínez, Anto Vera, Miguel Canteros y su grupo y Los Confites.

El cierre estará marcado por la entrega de la copa aniversario a las autoridades del Centro Sortijero y el clásico corte de torta.

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