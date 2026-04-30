El oro pierde brillo en la guerra de Oriente Medio

Redacción de AFP

El oro es considerado un activo refugio en tiempos de volatilidad, pero los volúmenes de inversión cayeron en el primer trimestre, revelaron este miércoles cifras del sector, ya que la guerra en Oriente Medio obligó a algunos inversionistas a liquidar sus participaciones para obtener liquidez. Los volúmenes de inversión cayeron 5% en el trimestre, según el Consejo Mundial del Oro, pese a que en enero el metal amarillo alcanzó un máximo histórico, cuando los inversores buscaron refugio ante un dólar débil y los erráticos cambios de rumbo del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Fuertes salidas de capital en marzo revirtieron gran parte de las entradas de enero y febrero” en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro, un medio sencillo para invertir en ese metal precioso, dijo el consejo en su informe trimestral. Esto estuvo vinculado especialmente a los fondos norteamericanos.

“A menudo, dado que el oro es tan ampliamente aceptado, es lo primero que se vende cuando se necesita acceso a efectivo o a liquidez”, explicó Juan Carlos Artigas, experto del Consejo Mundial del Oro.

Tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán bloqueó el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de la producción mundial de petróleo.

Eso provocó que los precios del petróleo y el gas se dispararan y trastornaran los mercados, lo que obligó a muchos inversionistas a obtener efectivo para cubrir sus posiciones.