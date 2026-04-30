La oposición amenaza con una interpelación

Las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exponer su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, no conformaron a la oposición. O, al menos, a las bancadas más duras que le reclamaron explicaciones por su crecimiento patrimonial, los viajes y la adquisición de propiedades que investiga la Justicia y sobre las que el funcionario eludió abundar. También hubo preguntas referidas a la presunta estafa con la criptomoneda $Libra; las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); por la no aplicación de las leyes de emergencia de discapacidad y de financiamiento universitario, entre otros temas.

“El jefe de Gabinete debería haber renunciado”, pidió, sin eufemismos, Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, y siguió: “Nunca antes tuvo que venir un presidente a bancar un jefe de Gabinete de denuncias de corrupción. Su figura quedó cuestionada. Hoy no tiene la confianza ni del Congreso, ni de la sociedad, ni de su gabinete. Sus ministros dicen que usted es un lastre, una mochila de plomo, un collar de sandías. Y para la sociedad su palabra vale cero”.

El diputado rosarino fue más allá y no descartó impulsar, en el corto plazo, una interpelación al ministro coordinador que derive, eventualmente, en una moción de censura y su desplazamiento.

“Nosotros vamos a trabajar para tener las instancias que la Constitución prevé para que pueda haber una persona con confianza del Congreso para que ocupe el lugar de Adorni”, advirtió.

La moción de censura es un mecanismo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional mediante el cual el Congreso puede destituir al jefe de Gabinete y a los ministros si los bloques que lo activan consiguen una mayoría absoluta. Esto es, la mitad más uno de los miembros del cuerpo.

No obstante, al interior del kirchnerismo admiten que todavía están lejos de conseguir los votos de otras bancadas para alcanzar el quorum y promover una medida de este tipo.

“Quiero recordarles que nunca se destituyó un jefe de Gabinete por este mecanismo desde que se instituyó la figura”, replicó Adorni y amplió: “Con lo cual es claro que el interés de ustedes no es preservar el funcionamiento institucional, sino desestabilizar al Gobierno”.

Pese a las chicanas, a las críticas por las respuestas que Adorni no dio y a alguna que otra pancarta que, por ejemplo, reclamaba “fuera los corruptos” con alusiones a Adorni, Javier y Karina Milei, la sesión estuvo lejos de desbordarse.

Los libertarios se fueron convencidos de que Adorni salió indemne de lo que describieron como un “campo minado; para el kirchnerismo, en tanto, quedaron expuestas las debilidades de un ministro que, enfatizaron, esquivó la mayoría de las preguntas y solo se remitió a leer los textos que le acercaron sus asesores.

El diputado peronista Aldo Leiva