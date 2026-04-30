Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

Blindado por el presidente, Javier Milei, y los ministros que lo apoyaron desde los palcos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente brindó su esperado primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. Lo hizo ante una oposición que con miles de preguntas le pidió explicaciones sobre su situación judicial, su crecimiento patrimonial, los viajes al exterior y las propiedades que adquirió desde que desembarcó en la función pública. “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”, se limitó a decir en una de las primeras respuestas que leyó sobre el caso que lo tiene en el ojo de la tormenta. También aseguró que “nunca” ocultó su patrimonio. Mientras advirtió: “No voy a renunciar [...]. Estoy dando la cara”, y se mostró desafiante con la oposición kirchnerista que lo cuestionó: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”, les espetó.

A lo largo de siete horas de tensa sesión (contando los cuartos intermedios), Adorni buscó enfocarse en las reformas y los “logros” económicos del Gobierno. Pero las sospechas por las denuncias que enfrenta en la Justicia marcaron de principio a fin el informe que dio ante los diputados.

En ese punto, antes que aclarar, eligió victimizarse. Como el 25 de marzo pasado, cuando en una fallida conferencia de prensa atacó a los periodistas y se excusó de hablar sobre un tema que tramita en la Justicia, ayer volvió a insistir con que sufre una “operación política” y que “todos los argentinos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario”, arrancando aplausos libertarios y cosechando silbidos opositores.

Lejos de aprovechar el debate para transparentar su situación, eludió, entre otras cuestiones, detallar cómo hizo para comprar dos nuevas propiedades y pagar en efectivo viajes de lujo al exterior desde que asumió en la gestión de Milei. Insistió en que solo dará explicaciones en la Justicia.

No se refirió, por ejemplo, a la forma en que adquirió el departamento de Caballito −con préstamos y postergaciones de pago a jubiladas−. Todas las preguntas sobre sus propiedades las derivó a la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y dijo que ese inmueble no aparece porque lo compró en 2025 y todavía no venció la presentación de ese período.

Lo que no aclaró es por qué pagó 65.000 dólares al hijo de una de las vendedoras por fuera de lo que consta en la escritura ni de dónde obtuvo ese dinero. Tampoco precisó cómo consiguió que le firmaran una hipoteca por 200.000 dólares sin intereses y cómo hará para pagar antes del vencimiento de noviembre de este año.

Similar estrategia utilizó al referirse a la casa del country de Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa. Respondió que los bienes de sus familiares figuran en el anexo reservado de la OA. Sin embargo, ese documento lo presentó hace pocas semanas, con un año de demora y cuando ya estaba en curso la investigación judicial. No dijo por qué.

Al hablar sobre sus vuelos al exterior, afirmó que fue él quien afrontó “los pagos de todos los viajes” y negó que hayan sido costeado por terceros, pese a que el de Punta del Este figura facturado a nombre de su amigo, el periodista Marcelo Grandio, sobre el que volvió a negar que tenga contratos con la TV Pública, como consta en la causa.

Sobre la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York, alegó que fue “invitada de la Presidencia” y, sin mostrar ningún documento, argumentó que no hubo un costo adicional para el fisco. También rechazó las denuncias que lo apuntan por beneficiar a la consultora de su mujer con licitaciones públicas: “No existen ni existieron contratos entre la Estado y mi cónyuge”, desmintió.

“Nunca oculté mi patrimonio; estoy dando la cara”, se defendió el funcionario

¿Y con respecto al viaje a Aruba que trascendió en las últimas semanas? No hubo palabra alguna al respecto del ministro que se sintió fortalecido con el blindaje libertario y que en todo momento apeló al contraste con el kirchnerismo y una oposición que sigue reclamando explicaciones.