YPF volvió a subir la nafta y el gasoil

Contra el anuncio de congelamiento por 45 días que hizo a principios de mes, YPF subió ayer el precio de los combustibles. Así, el litro de nafta súper vale $2.033 y el gasoil común ahora se vende a $2.076, mientras que la nafta premium pasó a tener un precio de $2.218 y el gasoil premium $2.297. El retoque se calcula en el orden del 0.15% tras el aumento del orden del 20% en marzo.

El 1º de abril, YPF anunció que no trasladaría las subas del petróleo a los precios por 45 días, en un contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente.

La medida buscaba amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores. “Se van a moderar los aumentos”, señalaron desde YPF al explicar que la empresa absorberá, al menos temporalmente, el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional. En ese marco, desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a la variable vinculada al precio del crudo.