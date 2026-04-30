Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición
De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”
La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense
Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado
El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos
Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de que la Suprema Corte bonaerense presentara ayer un proyecto para declarar la autarquía económico financiera del Poder Judicial, desde la Legislatura bonaerense salieron a pedir el tratamiento de un proyecto de ley en ese sentido que ya había sido presentado el año pasado.
Fue el diputado radical Valentín Miranda, autor de la iniciativa, quien fundamentó que el impulso de la autarquía busca “saldar una deuda histórica con la división de poderes”.
El proyecto propone la autarquía financiera y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para garantizar que deje de depender de las partidas discrecionales del Poder Ejecutivo para su funcionamiento diario.
Y establece que la Suprema Corte de Justicia, con la participación del Ministerio Público, sea la encargada de elaborar su propio presupuesto. Una vez redactado, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al Presupuesto General de la Provincia sin modificaciones.
El texto prevé también que, para evitar el desfinanciamiento, se diagrame un esquema de goteo automático y que el Banco Provincia deberá transferir mensualmente a las cuentas judiciales el equivalente al 8,95% de los recursos de origen provincial y nacional que perciba.
La iniciativa del legislador radical establece que, para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente, se cree el “Sistema de Programación y Armonización Financiera”, un comité integrado por representantes de la Corte y del Ejecutivo que auditará las cuentas y verificará que los porcentajes se cumplan. Atiende, por otra parte, el déficit edilicio y por eso propone la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura Judicial. Este fondo se nutrirá, entre otros recursos, de una parte de la renta de los depósitos judiciales que hoy maneja el Banco Provincia, destinando ese dinero exclusivamente a la construcción y mantenimiento de tribunales.
LE PUEDE INTERESAR
Polémica por un informe sobre venta de carne de burro
LE PUEDE INTERESAR
El dólar baja y el mayorista perforó los 1.400 pesos
Como publicó EL DIA en su edición de ayer, el Máximo Tribunal anunció el envío de un proyecto propio a la Legislatura para crear la autarquía del Poder Judicial bonaerense, incrementando su independencia del Ejecutivo, además de reclamar el nombramiento de los cuatro lugares vacantes que mantiene desde hace seis años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí