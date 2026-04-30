La comunidad de City Bell atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Carlos Büchele, uno de sus vecinos más queridos y una figura entrañable ligada a la historia de la localidad.

Tenía 90 años y murió el pasado sábado 25 de abril, dejando una huella imborrable en varias generaciones que lo vieron crecer, trabajar y convertirse en uno de los símbolos de identidad local.

La calle Cantilo era como un pasillo en su casa, con su banquito y automóvil “baquet”. Nacido 1936, fue parte de una familia cuya historia se entrelaza con los orígenes del pueblo. Junto con sus hermanos Luis (fallecido durante la pandemia) y Jorge, llevó con orgullo el legado de ser nieto de Tobías Büchele, el primer administrador de City Bell -de esas tierras que eran de Jorge Bell- desde su fundación en 1914 hasta 1944. Su vida fue, en muchos sentidos, la continuidad de ese espíritu pionero.

El último recorrido de Carlos tuvo un significado especial. El cortejo fúnebre pasó por la cuadra de Cantilo entre 4 y 5 (14 y 14 A), donde vivió casi toda su vida. Allí permanece como testimonio silencioso un sencillo banco de cemento que él mismo había construido para sentarse cada tarde a ver pasar la vida, saludar vecinos y ser uno más del cuadro en las tierras de Ciudad Campana, City Bell.

Carlos Büchele fue mucho más que un heredero de la historia local. Supo construir su propio camino como un verdadero aventurero. Durante años recorrió el país como camionero, atravesando rutas inhóspitas y parajes remotos, una experiencia que marcó su carácter.

Ese espíritu inquieto también lo llevó a incursionar en competencias automovilísticas y náuticas, donde obtuvo numerosos trofeos. Su vínculo con los vehículos fue una constante a lo largo de su vida. Junto a su inseparable esposa Margarita Rosa Spini, participó hasta hace pocos años en carreras de autos clásicos, siempre a bordo de su querido baquet Ford.

Su colección de autos antiguos fue protagonista en múltiples aniversarios de la fundación de City Bell, donde su presencia era sinónimo de tradición, memoria y celebración.