Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

La Ciudad |SU FALLECIMIENTO

Carlos Büchele

Carlos Büchele
30 de Abril de 2026 | 04:22
Edición impresa

La comunidad de City Bell atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Carlos Büchele, uno de sus vecinos más queridos y una figura entrañable ligada a la historia de la localidad.

Tenía 90 años y murió el pasado sábado 25 de abril, dejando una huella imborrable en varias generaciones que lo vieron crecer, trabajar y convertirse en uno de los símbolos de identidad local.

La calle Cantilo era como un pasillo en su casa, con su banquito y automóvil “baquet”. Nacido 1936, fue parte de una familia cuya historia se entrelaza con los orígenes del pueblo. Junto con sus hermanos Luis (fallecido durante la pandemia) y Jorge, llevó con orgullo el legado de ser nieto de Tobías Büchele, el primer administrador de City Bell -de esas tierras que eran de Jorge Bell- desde su fundación en 1914 hasta 1944. Su vida fue, en muchos sentidos, la continuidad de ese espíritu pionero.

El último recorrido de Carlos tuvo un significado especial. El cortejo fúnebre pasó por la cuadra de Cantilo entre 4 y 5 (14 y 14 A), donde vivió casi toda su vida. Allí permanece como testimonio silencioso un sencillo banco de cemento que él mismo había construido para sentarse cada tarde a ver pasar la vida, saludar vecinos y ser uno más del cuadro en las tierras de Ciudad Campana, City Bell.

Carlos Büchele fue mucho más que un heredero de la historia local. Supo construir su propio camino como un verdadero aventurero. Durante años recorrió el país como camionero, atravesando rutas inhóspitas y parajes remotos, una experiencia que marcó su carácter.

Ese espíritu inquieto también lo llevó a incursionar en competencias automovilísticas y náuticas, donde obtuvo numerosos trofeos. Su vínculo con los vehículos fue una constante a lo largo de su vida. Junto a su inseparable esposa Margarita Rosa Spini, participó hasta hace pocos años en carreras de autos clásicos, siempre a bordo de su querido baquet Ford.

LE PUEDE INTERESAR

Menos clases, jubiladas casi a pie y comercios con horario alterado

LE PUEDE INTERESAR

En FOTOS | "Almohadazo" contra los ruidos molestos en La Plata

Su colección de autos antiguos fue protagonista en múltiples aniversarios de la fundación de City Bell, donde su presencia era sinónimo de tradición, memoria y celebración.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
+ Leidas

Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón

Copa Libertadores: en un durísimo partido Estudiantes empató 1 a 1 con Flamengo

“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”

Pereyra evalúa apostar todo o dosificar cargas

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

El próximo destino del Pincha será Perú

Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel

Un respaldo inédito
Últimas noticias de La Ciudad

Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia

Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región

“Almohadazo” contra los ruidos en Malvinas

Destacan investigación del Hospital San Martín
Policiales
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
“La verdad científica se impuso ante la mentira”
Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Deportes
Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón
Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel
Carrillo, cerca de igualar la marca de dos históricos
Noche de Copa: ya es un clásico de la Libertadores
“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”
Información General
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Espectáculos
"Me vas a extrañar": Pablito Lescano y Cecilia Calafell, separados tras más de dos décadas
Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni
Los Rolling Stones sorprendieron con un video del show en La Plata y desataron la ilusión de los fans
María Becerra "cantó" su crítica sobre el contexto que vive el país: "Un jubilado no debería seguir laburando"
El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla