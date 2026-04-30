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Política y Economía |LAS CHICANAS OPOSITORAS EN DIPUTADOS

De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”

De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”

X (@SabriSelva)

30 de Abril de 2026 | 04:08
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La tensa sesión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, incluyó chicanas y perlitas que por algunos minutos oxigenaron el recinto.

Por ejemplo, cuando el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón se mostró con una máquina para hacer pochoclos y vestido con delantal verde. La ironía fue en alusión al comentario que días atrás hizo el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y había recomendado “comprar pochoclos”.

Paulón tomó esa declaración de forma con irónica literalidad, al punto que comenzó a repartir bolsas de papel con pochoclos y hasta se acercó al riojano para compartirle un paquete.

Una de las intervenciones más picantes fue la de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien le reprochó al jefe de Gabinete: “Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba ‘deslomando’ en Nueva York, la gente lo llama ‘aloe vera’ por las propiedades que le iban descubriendo”.

“DESLOMADO”

Antes, su compañero de bancada, Nicolás del Caño, había recibido a Adorni al grito de “¡deslomado!”.

En el mismo sentido, la diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, cargó contra el ministro coordinador e ironizó sobre su larga exposición: “Hoy sí tiene cara de deslomado, seis horas le metió. Me asusta un poco cuánto nos puede llegar a salir. Pero hoy sí laburó”.

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Otro momento que sirvió para descomprimir la sesión ocurrió cuando el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo -molesto por los libertarios que lo interrumpían mientras intentaba preguntarle a Adorni- se dirigió a Menem y pidió: “¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se calmen un poquito?“.

También la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva aprovechó para chicanear a Adorni por su crecimiento patrimonial.

Fue al recordar un viejo tuit en el que el funcionario se mofaba del populismo. En ese mensaje, fechado el 29 de junio de 2018, Adorni escribía: “Llegué a un razonamiento autodestructivo. Si no hubiese pagado impuestos a lo largo de mi vida, hoy tendría el doble de bienes, el doble de viajes realizados y tendría en mis bolsillos el doble de dinero. Sería doblemente rico. Me dieron ganas de irme del país, otra vez”.

Con esa publicación impresa en la mano, Selva arremetió: “No lo veo autodestruido en este momento. Insiste en no renunciar frente a todas las sospechas de corrupción. Mi última pregunta es si Milei de golpe se volvió populista o si usted, además de viciar declaraciones juradas y negarles respuestas a los argentinos, no pagó impuestos a lo largo de toda su vida”.

 

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