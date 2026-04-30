“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición

Prepotente, pendenciero y provocador. Con esa actitud, el presidente, Javier Milei, fue a la Cámara de Diputados para respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó su primer informe de gestión en un recinto que se asemejó más a una cancha de fútbol o a un búnker de campaña que a un Palacio Legislativo. En ese marco, Milei, desplegó su pirotecnia verbal contra varios sectores. Llamó “corruptos” a los periodistas que lo consultaron por las denuncias por enriquecimiento ilícito que salpican a su funcionario; acusó de “asesinos” a los diputados de izquierda y se retiró al grito de “chau, kukas”.

En un hecho inédito (nunca un Presidente presenció un informe de gestión), Milei llegó al Congreso por la mañana, acompañado por la totalidad de los ministros del gabinete. Ingresó al despacho de la presidencia de la Cámara, donde el mandatario, Adorni y el resto de los funcionarios (incluidos Karina Milei y el asesor Santiago Caputo) se fotografiaron y grabaron un video musicalizado con la banda sonora de Rocky. La idea fue mostrar cohesión y unidad en medio de la interna y los escándalos judiciales que sacuden al Gobierno.

Cumplido ese paso, el primer cruce no tardó en llegar. Frente a la consulta de los periodistas acreditados que le preguntaron “¿Adorni es corrupto?”, Milei, sin frenar ni mirar, contestó con un agravio, a esta altura usual en su relación con la prensa: “Ustedes son corruptos”.

Como se dijo, hasta ahora nunca un presidente había asistido a una sesión informativa que, como marca la Constitución, debe encabezar el ministro coordinador. Milei rompió la regla al solo efecto de ratificar a Adorni en el cargo y blindarlo frente a una oposición hambrienta de preguntas sobre su patrimonio. Desde los palcos, el jefe de Estado arengó, aplaudió y cantó junto a sus ministros, diputados y dirigentes libertarios que colmaron el Congreso con Milei dirigiendo la batuta.

LOS CRUCES MÁS PICANTES

Uno de los cruces más violentos se dio cuando Adorni reivindicó la alianza del Gobierno con Israel. Los diputados de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño saltaron como resortes. “¡Ustedes se abrazan con el genocida Netanyahu, son cómplices!”, espetaron los legisladores, mirándolo a Milei, quien vociferó: “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!”.

También fue tenso el cruce con el diputado peronista Aldo Leiva, quien le hizo a Milei un gesto de “tres” con los dedos, en referencia al 3% de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Leiva volvió a su banca mostrándole un papel al Presidente que rezaba: “Todo está muy claro, menos las explicaciones”. Milei lo fulminó con la mirada. “No te da la cabeza”, se le escuchó decir.

Al retirarse, la despedida del Presidente fue consecuente con el tono del día. Abandonó el recinto al grito de “chau, kukas”, dedicado a las bancas opositoras y, al cruzarse nuevamente con los periodistas que quisieron saber si alcanzaba lo que había explicado Adorni, los atacó: “¡Suficiente, chorros, corruptos!”.