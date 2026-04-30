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La Ciudad |EL BOLETO MÍNIMO PASARÁ A COSTAR MÁS DE $1.000 EN MAYO

Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia

El aumento se enmarca en el nuevo esquema de actualización automática mensual, que suma un plus para compensar el alza del gasoil. La reducción de los servicios se mantiene entre el 10 y el 15 por ciento

Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia

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30 de Abril de 2026 | 04:35
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En medio de la reducción de frecuencias que sigue generando malestar entre los usuarios, quienes ya llevan tres semanas consecutivas con largas esperas en las paradas, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro desde la semana próxima. El aumento del boleto será de un 11 por ciento, anticiparon fuentes oficiales.

La suba se compone de un 5,4 por ciento correspondiente a la actualización automática mensual (combina la inflación mensual más un dos por ciento adicional), y un 5,6 por ciento en compensación por la suba del combustible de marzo. Este nuevo rubro se suma como parte de una fórmula que el Ministerio de Transporte hará oficial el lunes, en una audiencia pública fijada en medio de la crisis que abrió la decisión de las empresas de mandar menos micros a la calle por el incremento del gasoil.

Con este ajuste, el boleto mínimo superará los mil pesos, profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público. Se espera en la Región que con ese aumento de la tarifa el servicio mejore y no sólo que vuelva a “la normalidad” de las frecuencias, recortadas desde principios de mes.

CÓMO QUEDAN LAS TARIFAS

En este contexto, el esquema de tarifas con SUBE registrada será el siguiente: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros (el más usado), de $1.035,90 a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.120,94 a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.200,46 a $1.332,51; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $1.266,73 a $1.406,07.

Para quienes tienen SUBE sin nominalizar, los valores serán más elevados: de 0 a 3 kilómetros pasará de $1.508,77 a $1.674,73; el de 3 a 6 kilómetros, de $1.647,08 a $1.828,26; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.782,30 a $1.978,35; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.908,72 a $2.118,68; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $2.014,10 a $2.235,65.

Para la tarifa social regirán los siguientes incrementos: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $427,01 a $473,98; el de 3 a 6 kilómetros, de $466,15 a $517,43; el de 6 a 12 kilómetros, de $504,42 a $559,91; el de 12 a 27 kilómetros, de $540,20 a $599,62; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $570,03 a $632,73.

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Como anticipó este diario la semana pasada, la fórmula de aumentos mensuales suma, desde este mes, un componente extra para compensar el aumento del gasoil. Este punto fue clave en el conflicto entre las empresas de transporte y los gobiernos de la Nación y la Provincia, que podría mantenerse debido a la constante suba del combustible.

No es la primera vez que se establece un incremento extraordinario. En diciembre y marzo ya se sumaron subas adicionales del 10 por ciento. El objetivo fue mejorar los ingresos del sistema frente al incremento de los costos operativos, como el combustible, el mantenimiento de las unidades, el aguinaldo y las variaciones del tipo de cambio, además de reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

Desde el Ministerio de Transporte Provincial se indicó a este diario que “se hizo una actualización tarifaria responsable: el gasoil subió cerca del 23 por ciento, pero su impacto real en costos es menor, por eso el boleto se ajustó en el 11 por ciento”. A la vez, se sostuvo que están “al día” con las compañías, que reciben entre 78 mil y 80 mil millones de pesos por mes en subsidios. Otro segmento lo debe pagar el Gobierno Nacional.

EL CONFLICTO

En la Región, la reducción de frecuencias en los colectivos oscila entre el 10 y el 15 por ciento.

En este contexto, el Gobierno Provincial convocó a una instancia de Consulta Ciudadana para el lunes 4 de mayo, dirigida a usuarios del transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción provincial, así como de los servicios que conectan La Plata, Berisso y Ensenada, para analizar y adecuar las tarifas del sistema de colectivos.

Las cámaras empresarias hoy tendrán una reunión con autoridades nacionales.

El lunes, el sector se declaró en “estado de emergencia” ante la persistente indefinición sobre la cobertura de los costos esenciales para la prestación del servicio, se sostuvo. Por lo tanto, las cámaras esperan recibir hoy respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad.

Una de las ideas que manejan las compañías y el Gobierno Provincial es aplicar un esquema de subsidio a los pasajeros, en lugar de destinarse a las empresas. En el Ministerio de Transporte Provincial, señalan que esta asistencia podría acreditarse mediante la Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. En ese marco, el sistema de boleto estudiantil aparece como una posible prueba piloto para implementar el cambio. Resta una definición de la Nación.

 

 

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