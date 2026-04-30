Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

El ex presidente Alberto Fernández recibió de la Justicia una buena noticia en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado. La Cámara Federal de Casación Penal, con voto dividido, resolvió anular su procesamiento y ordenó dictar un nuevo fallo.

Fernández estaba hasta ahora con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Pero los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar a un planteo de la defensa, con disidencia del juez Gustavo Hornos, y anularon la confirmación del procesamiento al ex presidente.

El fallo se fundamenta en que el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, postuló en una audiencia previa que debía dictarse la falta de mérito y profundizar la investigación con más medidas de prueba, en coincidencia con la defensa. Se trata de nuevas declaraciones de testigos que ya fueron ordenadas.

Ante ello, el voto mayoritario resolvió anular el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y el embargo de bienes por la suma de $ 14.634.220.283,68. Se recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña sostuvo que “no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento” de Alberto Fernández y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito. Pese a ello, la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones confirmó el procesamiento. Ante esta circunstancia, la defensa del ex presidente argumentó que hubo una “afectación al principio acusatorio y al debido proceso”.

La causa que tiene como protagonista a Alberto Fernández investiga si, partir del Decreto 823/2021, el Gobierno centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., permitiendo la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un posible perjuicio para el Estado.

Ahora, los jueces de Casación concluyeron que correspondía anular el procesamiento por corrupción contra Alberto Fernández y devolver el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo.