Santiago Caputo contra el presidente de la Corte

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El asesor presidencial Santiago Caputo, particularmente activo por estos días en las redes sociales, apuntó ayer contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La reacción se produjo luego de que el ministro del alto tribunal advirtiera sobre la inconstitucionalidad de la emisión indiscriminada durante su participación en el evento ExpoEFI 2026.
“Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, disparó Caputo en su cuenta de X. Pareció hacer referencia al quiebre que generó en la Corte Suprema el proyecto impulsado por Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para cambiar cómo se elige a los jueces. Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo de la Magistratura, se opuso a apalancar esa iniciativa.
Hace una semana, Caputo ya había apuntado contra Rosatti cuando atacó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte. En otro tuit, Caputo hizo referencia a un artículo de un portal de noticias que relataba una presunta reunión entre Mauricio Macri, líder de Pro, y Lorenzetti. Según la información consignada por ese medio, Macri le habría sugerido a Lorenzetti alternarse en la presidencia de la Corte con Rosenkrantz para aislar a Rosatti. Caputo retomó ese artículo y escribió: “Linda operación de Robles para ensuciar a la mayoría de la CSJN en beneficio de Horacio Rosatti. Me pregunto quién más estará detrás”.
En los Tribunales creen que Caputo traslada su interna con Karina Milei al tablero de la Corte Suprema. Es decir, que apunta contra Rosatti y Robles porque sospecha de su supuesta relación con los Menem, aliados internos de la hermana del Presidente.
Caputo juega en ese tablero, se comenta en los corrillos judiciales, a través de Lorenzetti. De hecho, el ministro del alto tribunal habría sido el impulsor del juez Ariel Lijo, en el frustrado intento por hacerle un lugar en la Corte. El poderoso asesor presidencial también tiró de ese carro para desembarcar en el pináculo del Poder Judicial a través de Lijo.
La pelea de Caputo con Karina Milei forma parte de ese entramado. La hermana del Presidente avanzó sobre el ministerio de Justicia, un territorio que dominaba el asesor. Fue cuando impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y desplazó al caputista Sebastián Amerio como vice de Justicia para designar en su lugar a Santiago Viola.
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