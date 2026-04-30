Polémica por un informe sobre venta de carne de burro

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El Gobierno nacional salió a desmentir un informe difundido por el medio alemán DW Español, que aseguraba que en una carnicería argentina se vendía carne de burro ante el aumento del precio de la carne vacuna. Desde la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial calificaron la información como una “operación mediática”.
Según el artículo en cuestión, el comercio habría vendido 500 kilos en dos días con un permiso provincial provisorio, en un contexto de suba de precios de la carne vacuna.
En su respuesta, el Ejecutivo afirmó que la publicación “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”. Señalaron que se trató de “una única carnicería” que comercializó una cantidad limitada de un producto “ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica” del país.
El comunicado oficial también incluyó cifras para respaldar su postura. Según indicaron, durante 2025 el consumo total de carnes creció un 3,85%, alcanzando los 116,4 kilos por habitante. Además, destacaron que la producción porcina aumentó un 15,7 % en el primer trimestre de 2026.
Desde el Gobierno remarcaron que Argentina “mantiene uno de los niveles más altos de consumo per cápita de carne vacuna”, al que definieron como un “pilar irrenunciable de la identidad cultural y productiva”.
Por último, el comunicado incluyó cuestionamientos al enfoque del artículo y a lo que consideró una línea editorial vinculada a “agendas globalistas”. En ese marco, el Gobierno sostuvo que la publicación promueve la sustitución de la carne tradicional por otros productos, y defendió las costumbres alimentarias locales.
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