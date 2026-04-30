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Opinión |EDITORIAL

Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas

Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas

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30 de Abril de 2026 | 04:17
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Con la llegada del frío y tal como ocurre todos los años, la Región se encuentra desafiada por la alternativa de que se registren incendios a partir del mal estado de los sistemas de calefacción –hogares, estufas, calefactores, o por el uso peligroso y prohibido de braseros- con la posibilidad de que sobrevengan intoxicaciones por gas, a partir de la inhalación de monóxido de carbono.

En el caso de los incendios, en horas de la madrugada se declaró uno hace pocas jornadas en La Plata, cuando en la madrugada cobró fuego un caloventor instalado en el sexto piso de un edificio de altura ubicado en cercanías de la plaza Belgrano. La densa humareda y la importancia del siniestro obligaron a la intervención de los bomberos y a la evacuación completa del edificio, sin que, afortunadamente, se registraran víctimas.

En ese caso se trató de un artefacto eléctrico. En cuanto a los sistemas de calefacción a gas, las consecuencias del mal funcionamiento de los calefactores pueden resultar extremadamente peligrosas y lo cierto es que la mayoría de esos accidentes deriva de la falta de cuidados continuados por sus propietarios.

La empresa Camuzzi a cargo de la distribución de gas emitió ayer un alerta a través de las redes en el que pidió que quienes posean artefactos a gas recurran a los gasistas matriculados. “No pongas en riesgo tu hogar. Anticiparse es prevenir”, dijo la concesionaria, en un oportuno mensaje en el que además agregó la lista de gasistas matriculados y los datos para ubicarlos.

Cuando ocurren incendios de este tipo, los bomberos han señalado siempre que se producen dentro de los departamentos o viviendas unifamiliares. “Quizás un vecino toma las medidas correctas de prevención pero el otro no. Los principios de fuego se relacionan con los malos hábitos con la calefacción. Se prenden fuego ropas, los animales domésticos tiran estufas o hasta, en ocasiones, las velas también son generadores de fuego. Además, en los balcones donde está la salida de la estufa, la gente pone ropa u otros productos”.

Se aludió asimismo a las responsabilidades que le incumben a los encargados de edificios de departamentos, entre ellas las de cuidar que se encuentren en buen estado las luces de emergencia en cada piso, los matafuegos no vencidos, que haya existencia de nichos hidrantes en cada piso y que las cajas de escaleras se encuentren presurizadas. “También tienen que estar los espacios de circulación liberados: sin bicicletas o muebles molestando, como suele suceder”, agregaron.

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Un mejor conocimiento de las medidas de seguridad fue reclamado por los especialistas que recomiendan ventilar siempre los ambientes, no calefaccionar con braseros, hornallas u hornos de cocina, hacer revisar en forma periódica estufas y cocinas y verificar que las llamas de los artefactos tengan color azul, además de concretar un pronto llamado a los bomberos cuando se presente una emergencia.

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