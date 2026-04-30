El dólar baja y el mayorista perforó los 1.400 pesos

El dólar mayorista cerró en $1.391,50, con una caída de 13 pesos (-0,9 por ciento), y volvió a ubicarse por debajo de los $1.400. En lo que va de abril, la suba acumulada quedó limitada a apenas 0,7 por ciento.

La tendencia descendente se sostuvo por segunda rueda consecutiva, impulsada por una oferta sólida de divisas, en especial por las liquidaciones del sector agroexportador. En la semana, el tipo de cambio ya acumula una baja de 8 pesos, luego del salto registrado días atrás.

El movimiento bajista se replicó en los distintos segmentos del mercado: dólar oficial (Banco Nación): $1.415 para la venta (-$15 / -1,1 por ciento); dólar blue: $1.415 (-1,1 por ciento); dólar mayorista: $1.391,50 (-0,9 por ciento).

De este modo, la brecha entre el dólar oficial minorista y el paralelo prácticamente se mantuvo alineada, en un contexto de menor presión cambiaria.

El retroceso del dólar también estuvo vinculado a la política financiera. El Tesoro logró absorber pesos mediante una licitación de deuda que superó los vencimientos, con un rollover del 102,2 por ciento, lo que ayudó a reducir la liquidez en el sistema.

Este combo —entre la mayor oferta de divisas y la menor cantidad de pesos— favoreció la estabilidad cambiaria y reforzó la tendencia bajista de la moneda estadounidense.

El Banco Central volvió a comprar dólares

En ese contexto, el Banco Central aprovechó la caída del tipo de cambio y compró USD 76 millones en el mercado.

Con este resultado, la entidad acumula 77 ruedas consecutivas con saldo positivo y compras por más de USD 6.900 millones en lo que va de 2026, cerca del 70 por ciento de la meta anual.

Solo en abril, las adquisiciones alcanzaron los 2.562 millones de dólares, aunque en los últimos días el ritmo diario se moderó respecto de lo ocurrido la semana anterior.

Reservas y perspectiva

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.211 millones, con una caída diaria explicada por ajustes de valuación y movimientos de fin de mes.

Hacia adelante, el mercado seguirá atento al ritmo de compras del Central y a la continuidad de la oferta de divisas, factores clave para sostener la calma cambiaria en el corto plazo.