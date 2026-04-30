Techint, afuera: volvió a perder una licitación

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La oferta de la compañía del grupo de Paolo Rocca no logró imponerse en condiciones económicas y financieras
La empresa San Matías Pipeline, vinculada a Southern Energy —consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— adjudicó la construcción del gasoducto entre Neuquén y la costa de Río Negro a la UTE Víctor Contreras–SICIM.
En paralelo, la instalación de una planta compresora fue otorgada a Oilfield Production Services (OPS). Según trascendió, ambas adjudicaciones ya fueron formalizadas tras una decisión unánime de las empresas involucradas.
El proceso licitatorio incluyó a cinco competidores para la obra principal. Entre ellos se encontraba la UTE Techint-Sacde, que finalmente no resultó seleccionada. También participaron Pumpco, Bonatti–Contreras Hermanos, OPS y BTU.
La propuesta ganadora se destacó por presentar la oferta económica más competitiva y mejores condiciones contractuales. Entre los factores determinantes se mencionaron mayor flexibilidad en los pagos —sin el requerimiento de un anticipo—, garantías de cumplimiento y una estructura financiera más favorable para un proyecto de gran escala.
La derrota se suma a un antecedente reciente: a comienzos de año, Tenaris —subsidiaria del Grupo Techint— perdió la licitación para proveer los caños del mismo gasoducto frente a la empresa india Welspun.
Ese episodio generó fuertes críticas públicas del presidente Javier Milei hacia el grupo que conduce Paolo Rocca, con cuestionamientos reiterados en distintos foros internacionales y locales.
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Mientras, la nueva obra forma parte del desarrollo impulsado por Southern Energy para posicionar a la Argentina como exportador de gas natural licuado (GNL). El plan prevé una inversión superior a los USD 15.000 millones en dos décadas.
En una primera etapa se instalará el buque licuador Hilli Episeyo frente al Golfo San Matías, con una inversión inicial estimada en USD 7.000 millones. Luego se sumará una segunda unidad, el MKII, junto con un gasoducto dedicado desde Vaca Muerta. Con ambas unidades operativas, la capacidad proyectada alcanzará unas 6 millones de toneladas anuales de GNL.
En febrero, Southern Energy firmó en Berlín un acuerdo con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por más de USD 7.000 millones para exportar gas argentino a partir de 2027. El contrato contempla el envío de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años.
El proyecto contempla la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, que conectará Tratayén (Neuquén) con el Golfo San Matías (Río Negro).
Además, se instalará una planta compresora intermedia de 46.000 HP en el kilómetro 80 de la traza. Esta obra fue adjudicada a OPS tras presentar la oferta más competitiva en términos de costos y garantías.
El proceso se desarrolló mediante una plataforma digital que permitió garantizar la transparencia y trazabilidad de cada etapa. La evaluación de las propuestas incluyó criterios técnicos, económicos y financieros, con el objetivo de optimizar la ejecución del proyecto.
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