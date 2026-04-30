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La Ciudad |VILLA ELVIRA

Alerta por la aparición de jeringas en la calle

Alerta por la aparición de jeringas en la calle

Los desechos aparecieron en 7 y 78 bis / EL DIA

30 de Abril de 2026 | 04:29
Edición impresa

La aparición de residuos patogénicos en una calle de Villa Elvira genera preocupación entre los vecinos, que sin éxito intentaron radicar una denuncia ante las autoridades sanitarias.

El hallazgo de jeringas y agujas usadas se produjo el martes por la tarde en la rambla de 7, casi en la intersección con 78 bis. Según indicó un frentista, los materiales estaban “justo frente a una clínica veterinaria de la zona”, por lo que sospecha que podrían provenir de allí.

Ante esta situación, decidió cruzar e informar personalmente en el local, donde una empleada le aseguró que daría aviso al propietario.

Debido al riesgo que representan estos elementos tanto para vecinos como para animales que circulan por el lugar y podrían sufrir pinchazos, el vecino resolvió avanzar con una denuncia formal.

En primera instancia, acudió a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, pero no obtuvo respuesta. “Los teléfonos publicados no funcionan y tampoco respondieron por canales digitales”, señaló. Luego, se comunicó con la línea 147 de la Municipalidad, desde donde le informaron que “no tienen competencia en este tipo de denuncias” y lo derivaron a organismos provinciales.

El frentista advirtió sobre “la persistencia del peligro en la vía pública” y reclamó una intervención urgente de las autoridades competentes.

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Cabe recordar que, hace menos de dos semanas, también se registraron quejas por la presencia de bolsas con residuos patogénicos en la avenida 13 y 605.

En ese contexto, vecinos realizaron una filmación en la que se observa a un hombre descargando este tipo de desechos a la vera de la calle, en un sector que el barrio describe como un “basural a cielo abierto”.

 

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