Villa San Carlos convoca a una “Peña”

Después de los festejos por el Centenario del Club Atlético Villa San Carlos, la institución de Berisso se prepara para escribir otro capítulo en la historia de la ciudad. Este domingo 3 de mayo, el estadio Gennacio Sálice será sede de la denominada “Peña Villera”.

Desde las 12, el Club recibirá a socios, hinchas y vecinos de la Región. Los menores de 14 años ingresarán de forma gratuita al igual que los deportistas del club. En tanto, se cobrará un bono contribución de apenas $5.000 que se destinarán a continuar con las mejoras en las instalaciones.

La “Peña Villera” ofrecerá una nueva edición del museo histórico, sorteos, shows artísticos para los más chicos y espectáculos. A las 13, actuará el grupo de danzas El Chasqui, a las 14 sonará El Juncal (folclore), a las 15.30 Banzai (cover de Los Redondos) y desde las 17 Arravillero (cumbia y tango).