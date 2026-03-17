Se reanuda el Proyección Apertura con la visita de la Reserva tripera a Sarmiento de Junín

Esta tarde, desde las 15.00, la Reserva tripera visitará Junín en la reanudación del Proyección Apertura 2026 tras un receso de dos semanas. El partido con Sarmiento será arbitrado por Lautaro Díaz y será televisado a través de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol: lpfplay.com.

Si bien Ariel Pereyra no confirmó los once, Patricio Schroeder será el arquero titular ya que Máximo Cabrera fue el banco de primera. Viajaron a Junín los arqueros Patricio Schroeder y Agustín Ayala; los defensores Jeremías Langa, Federico Pendas, Lucas Lamella, Benjamín García, Mariano Ojeda, Jonathan Rodríguez; los volantes Nicolás Sánchez, Nehemías González, Tiago Azamé, Bautista Panaro, Francesco Paradela, Dylan Álvarez, Lautaro Díaz; y los delanteros Santino López García, Lautaro Napolitano, Brian Croce, Román Nagavonsky y Francisco Ballesteros

El Lobo viene de igualar 1-1 con Argentinos Juniors y de esa forma escaló al segundo puesto de la Zona A con ocho puntos.