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Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
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Las jubilados siguen estando en la mira de delincuentes en La Plata, en un contexto de inseguridad que desvela a sus habitantes y que no vislumbra una solución en su horizonte.
Ahora fue el “turno” de un hombre de 74 años, vecino del barrio San Carlos, quien pasó a engrosar una interminable lista de gente damnificada.
Según pudo saber este diario de una fuente confiable, en la fecha siendo las 5.30, dicho jubilado se comunicó al teléfono de la casa donde viven su hijo y su nuera, para avisarles que había sufrido un asalto y que le “robaron todo”.
El vocero hizo saber además que este lamentable episodio ocurrió en una vivienda de la zona de 143 y 523, en jurisdicción del barrio San Carlos, y que los ladrones sorprendieron a la víctima “mientras estaba durmiendo”.
El informante mencionó que luego que la pareja recibiera semejante mensaje, decidió trasladarse de inmediato hasta el domicilio de su familiar para interiorizarse sobre lo sucedido y conocer si había sido lesionado por los delincuentes.
Una vez en esa morada, la primera imagen con la que se toparon los estremeció: “los asaltantes, para meterse en la casa del jubilado, rompieron las rejas que conducen hacia el comedor”.
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Pero lo que más los conmovió fue ver al damnificado “en estado de shock nervioso” por el angustiante trance que le tocó atravesar. Y también constatar el mayúsculo desorden provocado por el dúo de asaltantes en diversos sectores de la propiedad.
De todas maneras, como pudo, el jubilado les hizo saber a su hijo y la esposa que “el robo fue a eso de las 5 de la mañana y que ambos delincuentes estaban encapuchados y con guantes en sus manos”.
La misma fuente reveló, a posteriori, que “estos malandras despertaron al hombre, le pidieron que se tranquilizara, porque solo querían dólares y le aseguraron que no iban a lastimarlo”.
Seguidamente, el vocero precisó que al jubilado “le ataron las manos con un cinturón en la cama, pero además uno de los `chorros´ le apuntó con un arma de fuego en la cabeza”.
En esos momentos de profundo miedo, el jubilado quedó además desconcertado cuando escuchó, de boca de uno de los delincuentes, que “en realidad no era él la persona y tampoco la vivienda en la que tenían previsto ir a robar”. Aún así, se informó que este vecino de San Carlos fue despojado de “380.000 pesos de su jubilación”. Y fue llevado a una clínica cercana a la Terminal, a causa de su cuadro nervioso.
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