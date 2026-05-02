Nuevo revés judicial para los asesinos de Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a cerrar una puerta clave para los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, al rechazar una serie de recursos presentados por sus defensas. La decisión representa un nuevo revés judicial para los acusados.

El máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no estaban dirigidos contra una resolución definitiva. De esta manera, quedaron sin efecto las quejas impulsadas por los abogados defensores, que buscaban cuestionar distintos aspectos del proceso, entre ellos presuntas irregularidades y violaciones constitucionales.

El fallo impacta sobre varios de los jóvenes condenados, quienes ya habían recibido duras penas en el juicio realizado en 2023. En aquella instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó prisión perpetua para cinco de ellos, mientras que otros tres fueron condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

Pese a este nuevo rechazo, el expediente continúa abierto en otras instancias. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aún debe resolver recursos pendientes presentados tanto por las defensas como por la fiscalía y los representantes de la familia de la víctima. Desde el entorno de los padres de Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en 2020 en Villa Gesell, valoraron la resolución, al considerar que ratifica el camino judicial recorrido hasta ahora.