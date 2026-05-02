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Política y Economía |Reconfiguración interna

PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro

PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
2 de Mayo de 2026 | 03:04
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Dirigentes del Partido Justicialista (PJ) avanzaron ayer en la construcción de un espacio alternativo dentro del peronismo, con la intención de correrse de los liderazgos tradicionales y discutir un nuevo rumbo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El encuentro, realizado en Parque Norte, reunió a más de 4.000 militantes y referentes de distintos puntos del país.

La convocatoria fue impulsada por figuras como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, junto a intendentes y legisladores, con el objetivo de abrir una etapa de debate interno y definir una agenda común antes de discutir candidaturas.

Durante la jornada, los organizadores plantearon la necesidad de construir un peronismo “amplio y federal”, capaz de articular el orden macroeconómico con políticas de bienestar social. En esa línea, remarcaron la importancia de alcanzar consensos programáticos que permitan consolidar una mayoría política competitiva frente al gobierno de Javier Milei.

También hubo autocríticas sobre gestiones anteriores y el reconocimiento de que el espacio necesita actualizar sus prioridades, incorporando demandas del interior del país y sectores que, según admitieron, quedaron relegados en los últimos años.

Como era de esperar, no estuvieron presentes Axel Kicillof ni Máximo Kirchner, pero tampoco Sergio Massa.

El encuentro contó con la participación de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y representantes sindicales, incluidos dirigentes de la CGT.

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La presencia gremial buscó aportar volumen político y territorial a una construcción que pretende proyectarse a nivel nacional.

En paralelo, algunos gobernadores fueron informados del evento, aunque tampoco participaron. Entre ellos, el cordobés Martín Llaryora siguió de cerca la iniciativa y envió representantes.

 

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