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Política y Economía |¿Competirá para jefa de gobierno porteño?

Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura

Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura

patricia bullrich

2 de Mayo de 2026 | 03:05
Edición impresa

El futuro político de Patricia Bullrich es una de las incógnitas que rodean al oficialismo nacional de cara a la cita electoral del año que viene. La actual senadora nacional y ex ministra de Seguridad es una de las dirigentes más ponderadas en La Libertad Avanza. Incluso, varias encuestas la ubican con mejor imagen que el Presidente.

Ayer, la propia Bullrich pareció dar una pista respecto de aquellos interrogantes cuando publicó un video en el que se la ve en varios pasajes junto a Javier Milei y su hermana Karina, rodeada de gente y con el Obelisco, el símbolo porteño por excelencia, de fondo.

Las especulaciones comenzaron enseguida a rodar. “Es un anticipo de que irá como candidata a jefe de Gobierno porteño”, analizaban diversas fuentes libertarias.

El dato es potente porque el Gobierno nacional parece haber puesto manos a la obra para cubrir un hueco político importante. Manuel Adorni era el candidato cantado para competir en el distrito porteño, pero su figura está fuertemente desgastada en medio de denuncias en su contra que siguen apareciendo.

La Casa Rosada contiene al Jefe de Gabinete, lo defiende y lo mantiene en el cargo. Pero esa decisión de sostenerlo no se traslada al terreno electoral donde la suerte del ex vocero presidencial parece sentenciada.

La delicada situación de Adorni parece haber puesto en carrera a Patricia Bullrich. Si bien parecía hace algunos meses distante de Karina Milei, lo cierto es que hace unos días la secretaria General de la Presidencia comenzó a hacer guiños concretos a la ex ministra.

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De hecho, la convocó a una reunión con dirigentes porteños de LLA para analizar planes de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. Adorni, último ganador en los comicios porteños, no fue parte de esa última reunión y tampoco se lo mencionó. “De Adorni no se habló”, aseguraron tres participantes del encuentro.

Ayer Bullrich pareció mostrarse en esa sintonía cuando subió a las redes un video con la canción Superestrella de la artista española Aitana.

La eventual decisión de dejar correr a la ex ministra en Capital implica la decisión libertaria de enfrentar al PRO en territorio porteño que competirá con el actual alcalde Jorge Macri.

Si bien todas las señales parecen apuntar a que Bullrich podría liderar la oferta porteña de La Libertad Avanza, las versiones sobre un eventual otro destino electoral no se terminan de apagar.

Por caso, se sabe que la actual senadora no descartaría ser candidata a vicepresidenta acompañando a Milei.

 

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