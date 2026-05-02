Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres

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Vóley en Tricolores

El Club Tricolores, en su polideportivo de 648 y 1, ofrece vóley para todas las edades los lunes y miércoles de 18 a 21. El valor de la actividad es de $30.000.

Talleres y yoga en Reconquista

En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. La cuota social es de $10.000 y las actividades oscilan entre $25.000 y $30.000. Informes: (221) 316-3716.

Taekwondo en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) ofrece clases de taekwondo. Se dictan martes y jueves: infantiles de 18.30 a 19.30 y juveniles y adultos de 19.30 a 20.30. El valor de la actividad es de $19.700, con tarifa diferencial para alumnos del colegio ($13.000). Cuota social: alumnos del colegio $6.000; menores $7.000; adultos $9.000 y grupo familiar $15.000. Informes: 450-3528.

Apoyo escolar en matemática

En la Biblioteca Alejo Iglesias, ubicada en calle 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria, los miércoles a las 16. La actividad es gratuita y solo se solicita llevar hojas.

Gimnasia +50 en Circunvalación

En el Club Circunvalación (avenida 7 entre 77 y 78) hay clases de gimnasia para mayores de 50 años. Se realizan lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, y martes y jueves de 18 a 20, con turnos adicionales de 15 a 17.