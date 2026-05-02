Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar

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El exministro de Economía Domingo Cavallo insistió con una de sus principales recomendaciones al Gobierno de Javier Milei: avanzar hacia la eliminación total de los controles cambiarios. En una nueva publicación en su blog personal, advirtió que la permanencia del cepo limita la llegada de inversiones, mantiene elevado el riesgo país y demora la recuperación económica.
Según su análisis, la actual estrategia oficial —centrada en el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación— resulta insuficiente para generar crecimiento sostenido. En ese marco, planteó que la clave pasa por impulsar reformas del lado de la oferta, con eje en la apertura, la desregulación y la eliminación de distorsiones, pero remarcó que la liberalización cambiaria es la medida más decisiva.
Cavallo subrayó que, pese a algunos cambios recientes, el cepo cambiario continúa operando sobre las personas jurídicas. En particular, señaló que los exportadores están obligados a liquidar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al tipo de cambio oficial administrado por el Banco Central.
Además, indicó que las empresas enfrentan trabas para girar utilidades al exterior, lo que las obliga a utilizar mecanismos alternativos como el contado con liquidación, con costos adicionales. También remarcó que quienes ingresan capitales deben venderlos al Banco Central, mientras que importadores y deudores dependen del organismo para acceder a divisas.
Frente a ese escenario, el exfuncionario propuso un cambio integral: eliminar toda obligación de liquidar divisas y permitir que el mercado cambiario funcione sin restricciones. Bajo ese esquema, exportadores, inversores y financistas podrían disponer libremente de sus dólares, mientras que importadores accederían al mercado sin intervención directa del Banco Central.
El rol de la autoridad monetaria, en ese modelo, quedaría limitado a intervenir de manera discrecional para regular la liquidez o acumular reservas, pero sin fijar condiciones obligatorias. El tipo de cambio, en tanto, se determinaría por la oferta y la demanda.
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Cavallo sostuvo que una liberalización total del mercado cambiario tendría efectos inmediatos. Entre ellos, mencionó una mejora en el precio que reciben los exportadores, una caída del riesgo país y un abaratamiento del financiamiento tanto para el sector público como privado.
También consideró que el acceso al crédito externo funcionaría como un límite natural para las tasas de interés en pesos y contribuiría a estabilizar las expectativas. En su visión, un mercado sin restricciones reduciría la incertidumbre sobre eventuales devaluaciones.
Uno de los puntos centrales del planteo es la crítica al funcionamiento actual del cepo. Para Cavallo, las restricciones cambiarias generan un efecto contrario al buscado: en lugar de retener divisas, desalientan su ingreso.
Según explicó, la obligación de canalizar los dólares hacia el sistema en pesos reduce los incentivos para invertir en el país, lo que termina afectando el flujo de capitales.
El exministro consideró que el contexto actual —con superávit comercial impulsado por el agro y el sector energético— ofrece una ventana de oportunidad para avanzar en la apertura cambiaria sin generar tensiones abruptas en el tipo de cambio.
Al mismo tiempo, advirtió que sin una reforma monetaria integral, la inflación difícilmente logre converger rápidamente a niveles de un dígito anual. En ese sentido, recordó experiencias internacionales en países como Chile, Israel y Perú, donde los procesos de estabilización incluyeron cambios más profundos que el equilibrio fiscal.
En ese marco, concluyó que las promesas de transformación monetaria formuladas durante la campaña aún están pendientes y que su implementación resulta clave para consolidar el proceso de estabilización económica.
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