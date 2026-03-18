Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos

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Los ADRs y las acciones petroleras argentinas subieron ayer mientras los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país descendió por debajo de los 600 puntos básicos. El petróleo Brent volvió a sobrepasar los u$s100 el barril mientras sigue la guerra en Medio Oriente.
Los bonos anotaron subas generalizadas de hasta el 1% encabezados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (0,8%), el Bonar 2035 (0,8%) y el Bonar 2041 (0,8%).
El riesgo país cayó a los 593 puntos básicos y retrocede luego de tres jornadas consecutivas al alza, en los cuales perforó la barrera de los 600 puntos.
A nivel local, el S&P Merval subió 2,1% a 2.660.710,06 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepó 2,5% a 1.812,55 puntos.
Los papeles nacionales operaron con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Central Puerto (+4,8%), Transportadora de Gas del Sur (+4,5%) y Pampa Energía (+4,2%). En Wall Street, los ADRs subieron hasta 4,4% de la mano de Pampa Energía, seguido por Transportadora de Gas del Sur (+4%) y Central Puerto (+3,7%).
El Banco Central extendió su racha compradora y llegó a las 50 ruedas consecutivas con intervenciones en el mercado mayorista. Sin embargo, las reservas no lograron superar los US$45.000 millones.
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La entidad monetaria adquirió otros US$73 millones en el Mercado Libre de Cambos (MLC). A pesar de haber entablado la compra número 50, las reservas internacionales no lograron superar los US$45.000 millones. Terminaron el día en US$44.721 millones, luego de haber caído debido a pagos hacia distintos organismos internacionales.
De esta manera, el Banco Central lleva adquiridos US$3.421 millones: superó el 33% de la meta pactada a principios de año.
En paralelo, el dólar oficial operó estable y cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Lo mismo sus otras cotizaciones.
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