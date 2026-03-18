La Plata: conmoción por la muerte de un hombre en su departamento

Un hombre de 72 años fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en su departamento ubicado en la zona de 32 entre 9 y 10, en La Plata, en un hecho que generó conmoción entre los vecinos del edificio y de la cuadra.

La víctima fue identificada como Carlos Guillermo Funes. Según fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 8:45, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona sin signos vitales.

De acuerdo a lo informado, quien encontró el cuerpo fue una empleada doméstica que concurría algunos días de la semana a trabajar en el departamento. Tras la alerta, se hizo presente personal policial y una ambulancia del SAME.

En el lugar, el hijo del fallecido indicó que su padre había manifestado fuertes dolores en el pecho antes de descompensarse. La médica interviniente constató el fallecimiento, mientras que el médico de cabecera certificó la defunción.

El hecho causó impacto en el entorno cercano, donde vecinos expresaron su pesar por la repentina muerte. En principio, no se registraron signos de violencia y todo indica que se trató de un cuadro de origen natural.