Polémica en Diputados por el Día de la Memoria

En el marco de una sesión especial que se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados bonaerense para conmemorar el Día de la Memoria, que será el próximo 24 de marzo, los legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) aprovecharon para lanzar duras críticas al gobierno de Axel Kicillof y cuestionaron que ese tipo de sesiones “le da la espalda a las verdaderas necesidades de los bonaerenses”.

También rechazaron “el adoctrinamiento que intenta imponer el kirchnerismo desde hace décadas” y sostuvieron la necesidad de “avanzar hacia una visión integral de lo ocurrido durante los años más oscuros de nuestra historia. Desde el espacio señalaron que la libertad exige una memoria completa”.

En esa línea, los libertarios cuestionaron que durante años “se haya promovido desde el Estado una interpretación parcial y sesgada de los hechos, dejando fuera aspectos centrales del período”.

El vicepresidente de la Cámara baja provincial, Juan Osaba, cuestionó la convocatoria a una sesión especial en la Legislatura bonaerense por el Día de la Memoria y advirtió que “la política vuelve a darle la espalda a los bonaerenses en sus preocupaciones reales”, y que “los temas que vienen a plantear a la Legislatura están disociados de las necesidades de la gente”.

En tanto, en el Concejo Deliberante local, que prepara una sesión especial a desarrollarse en la exsede de la Comisaría Quinta de nuestra ciudad el próximo viernes, trascendió que los bloques de concejales de LLA y del PRO también expresarían su desacuerdo, aunque al cierre de esta edición no manifestaron públicamente una oposición a la condecoración, a 50 años del golpe militar de 1976.

ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO

En tanto, desde el Municipio preparan actividades para conmemorar el Día durante toda la semana. El cronograma comenzó ayer con el taller Juventudes con Derechos, que se desarrollará a las 09:30 en la Escuela de Educación Secundaria N°17, una nueva edición del programa “Mujeres Somos Revolución” con un homenaje a Matilde Itzigsohn Naymark, en la facultad de Ciencias Exactas.

El jueves, en tanto, habrá una visita guiada a las 17 en el Palacio López Merino con inscripciones en este enlace y se llevará adelante la Edición Memoria de Cuentos Bajo la Luna en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas a las 20.

La agenda continuará el viernes 20 con una sesión extraordinaria del Concejo y el sábado 21 a las 10:30 con un recorrido entre Plaza San Martín y la Ex Comisaría Quinta.