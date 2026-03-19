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La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 32 participantes definidos. Boca, Rosario Central, Estudiantes, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia conocen sus rivales y el calendario de partidos. La competencia arrancará en abril y la final será en Montevideo.
Otra vez a Estudiantes le tocará enfrentar a un campeón de la Copa Libertadores. El año pasado fue Botafogo, quien unos meses antes había sido el vencedor del trofeo. Ahora el equipo que le tocó en el camino es Flamengo, curiosamente el mismo al que enfrentó el año pasado en la serie de cuartos de final.
Será el tercer choque oficial por Copa Libertadores entre ambos equipos, que tienen cuatro copas a lo largo de su historia. Los primeros se disputaron en la edición 2025: triunfo del Fla en el Maracaná 2-1 y victoria del Pincha 1-0 en UNO. La serie se definió desde los doce pasos.
Flamengo está en su proceso de crecimiento pese a la destitución de Filipe Luiz. Viene de ser campeón del torneo Carioca pero perdió la Recopa contra Lanús. Mantiene a sus jugadores estrella: Rossi, Pulgar, De Arrascaeta, Jorghino, Paquetá, Plata, De la Cruz, Carrascal y Samuel Lino, entre muchos otros. Es el máximo favorito otra vez.
Nuevo DT. Tras la derrota ante Lanús en la Recopa, Flamengo echó a Filipe Luiz. En su lugar contrató al portugués venezolano Leonardo Jardim.
Nuevamente a Estudiantes le tocará viajar a Medellín para jugar un partido de Copa Libertadores. En cuatro oportunidades tuvo que ir para enfrentar a Atlético Nacional, pero ahora le tocará su clásico rival, Independiente Medellín. Será el primer rival en esta nueva aventura: el 7, 8 o 9 de abril.
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El DIM es un equipo que no tiene historia grande en esta competencia pero tiene a favor la altura de la ciudad (2400 metros) y un plantel que tiene a jugadores con experiencia como Frank Fabra, Francisco Fydriszewski, Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta. Su entrenador es Alejandro Restrepo.
Llegó a esta instancia de fase de grupos mediante el repechaje. Primero eliminó a Liverpool de Uruguay al ganarle 2-1 en Montevideo y empatar de local. Luego dejó afuera a Juventud, con quien empató 1-1 en Uruguay y le ganó 2-1 de local en el final. Se clasificó a la Copa Libertadores sin haber sido campeón colombiano sino que fue el segundo en la tabla clasificatoria.
El extremo de Estudiantes llegó luego de tener un gran paso por el DIM, en donde fue goleador y muy querido por los hinchas.
Cusco FC es la incógnita para Estudiantes en el grupo A. poco se sabe de este rival que no será la primera vez que se cruce con el Pincha en la Copa Libertadores ya que en 2018 lo enfrentó pero cuando todavía se llamaba Real Garcilaso. Hace una década tuvo que modificar su nombre por un conflicto con otro equipo de la región: Deportivo Garcilaso: lo goleó en Argentina y empató en condición de visitante.
Se trata de un equipo que tuvo su mejor momento en 2013, cuando accedió hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. Jugará por quinta vez.
Le pelea la popularidad de la poblada región del Cusco a Cienciano, que fuera campeón de la Copa Sudamericana.
Su entrenador es un argentino: Miguel Rondelli y tiene un plantel sin figuras reconocidas pero que basan su fortaleza en la altura de la ciudad. Su estadio Inca Garcilaso de la Vega queda a 3400 metros. Fue subcampeón de la Liga Perú 2025.
El estadio que está emplazado en la ciudad de Cusco es el segundo más grande del país, con 45 mil espectadores.
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