Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

La cúpula de la CGT resolvió convocar hoy a una marcha para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado de la Nación, aprobada el viernes pasado.

Así lo resolvió la mesa chica de la entidad sindical después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que hoy habrá una “movilización” hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia”.

En este caso, la CGT debe exponer fundamentos sólidos por los cuales hay diversos artículos de la reforma laboral que son contrarios a la Constitución Nacional, aunque fueron convertidos en ley por el Congreso.

Los líderes cegetistas saben que se juegan a todo o nada contra la reforma laboral a través de lo que dictamine la Justicia. No alcanza, como afirmaban hasta hace pocas semanas, el hecho de que exista jurisprudencia legal contra la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que formó parte del DNU 70 (y quedó frenado por la justicia laboral), también del decreto 340 (que invalidaron en el mismo fuero) y ahora del proyecto de reforma laboral que sancionó el Senado.

“Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, advirtió la semana pasada el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) al confirmar la impugnación que preparan.

Justamente uno de los artículos que formarán parte de la presentación de la CGT ante la Justicia es el que regula el derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se obliga a garantizar un servicio mínimo de funcionamiento en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.

Los abogados de la CGT planean pedir el rescate del principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Hace semanas están trabajando en un recurso contra lo que consideran el retroceso de derechos laborales en el cálculo de indemnizaciones, banco de horas, período de prueba y derecho a huelga.

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Particiaparon de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

Lejos de su perfil combativo, Hugo Moyano forma parte hoy del ala dialoguista de la central, junto a los triunviros Sola, Arguello y Jerónimo, una postura que lo enfrenta a su hijo Pablo, quien busca conformar un polo sindical opositor al Gobierno.

Si bien se desempeña como secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano mantiene desde hace años un distanciamiento con su padre tanto por diferencias políticas como de administración del propio gremio.

La presencia del padre del clan en el mitín de la CGT dio cuenta de la posición mayoritaria que tiene el sector moderado de la central obrera.

En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que votaron a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

El viernes pasado, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, había convocado a una movilización, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

De acuerdo con la nueva ley, el cálculo de indemnizaciones excluye el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros beneficios. Si la desvinculación de un empleado llega a juicio, el monto de una eventual sentencia se actualizará por inflación más un plus del 3 por ciento anual, y se podrá abonar en cuotas.