Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques

Uno de los tantos misiles, como represalia, lanzados ayer desde Irán hacia Israel y países del Golfo / AFP

Estados Unidos e Israel bombardearon blancos ayer en diversas partes de Irán, lanzando bombas masivas sobre las instalaciones de misiles balísticos del país y eliminando buques de guerra como parte de una creciente campaña militar tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei.

Más de 200 personas han fallecido desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí en el que murieron otros altos líderes, indicaron autoridades iraníes, mientras explosiones en todo el país sacudían ventanas y generaban columnas de humo que se elevaban al cielo sobre Teherán.

Irán se comprometió a vengarse, lanzando misiles contra Israel (que ayer contabilizó 9 muertos en Tel Aviv y varios heridos en Jerusalen) y estados árabes ricos del golfo Pérsico en una contraofensiva que, según las fuerzas armadas de Estados Unidos, derivó en la muerte de tres militares suyos, las primeras bajas estadounidenses conocidas del conflicto.

Pero los ataques contra Irán no mostraban señales de ceder, mientras Estados Unidos e Israel apuntaban a objetivos militares, políticos y de inteligencia cruciales, en lo que parecía ser una guerra en expansión que conllevaba el potencial de un conflicto prolongado que podría envolver a Oriente Medio y desestabilizarlo. Los ataques, la segunda vez en ocho meses que Washington y el gobierno israelí actúan en conjunto contra Teherán, representaron una sorprendente demostración de poderío militar por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que llegó al cargo con el lema de “Estados Unidos primero” y la promesa de evitar “guerras eternas”.

El presidente estadounidense dijo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado. Así lo declaró al periódico británico Daily Mail. Después prometió vengar las muertes de los militares estadounidenses caídos.

La “nueva dirigencia potencial” de Irán ha sugerido que está abierta a conversaciones con Estados Unidos, indicó el domingo un alto funcionario de la Casa Blanca. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones internas del gobierno, señaló que el presidente Trump señaló que “eventualmente” está dispuesto a dialogar, pero que por ahora la operación militar “continúa sin tregua”. El funcionario no indicó quiénes son los posibles nuevos líderes iraníes ni cómo dieron a conocer su supuesta disposición a conversar.

Trump dijo que planeaba hablar con la nueva dirigencia de Irán. “Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, afirmó, y declinó comentar sobre el momento.

Ayuda en Europa

En una señal de cómo el conflicto podría involucrar a otras naciones, Gran Bretaña, Francia y Alemania anunciaron el domingo que se encuentran listas para trabajar con Estados Unidos con el fin de ayudar a detener los ataques de Irán. En una declaración conjunta, los gobernantes de esos países señalaron que estaban “horrorizados” por los ataques “imprudentes” del gobierno iraní contra aliados de ellos.

El Pentágono, mientras, negó que misiles balísticos de Irán hayan impactado al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo, desmintiendo así las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución iraníes. “Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní“, agregó.

Más temprano, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aseguraron que el USS Abraham Lincoln “fue impactado por cuatro misiles balísticos”, segun un comunicado difundido por medios locales.

“La tierra y el mar se convertirán cada vez más en cementerio de los agresores terroristas”, advirtió el texto.

El USS Abraham Lincoln, de propulsión nuclear, llegó a la región del Golfo a finales de enero con su grupo aeronaval.

Es uno de los dos portaviones estadounidenses presentes en la región. El USS Gerald Ford navega en el Mediterráneo.