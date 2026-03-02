Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites

Un diseñador industrial de 58 años denunció haber sido asaltado en Barrio Norte. El hecho ocurrió anteanoche, alrededor de las 21, cuando circulaba por 35 en dirección a calle 3 y fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto.

El acompañante fue el que le exhibió un arma de fuego y le sacó una riñonera con pesos y dólares, documentación personal y vehicular, tarjetas, un juego de llaves, dos anillos y un celular, que impactó en El Mercadito.