Policiales |BREVES

Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites

2 de Marzo de 2026 | 02:49
Un diseñador industrial de 58 años denunció haber sido asaltado en Barrio Norte. El hecho ocurrió anteanoche, alrededor de las 21, cuando circulaba por 35 en dirección a calle 3 y fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto.

El acompañante fue el que le exhibió un arma de fuego y le sacó una riñonera con pesos y dólares, documentación personal y vehicular, tarjetas, un juego de llaves, dos anillos y un celular, que impactó en El Mercadito.

 

