Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Desde que asumió milei

Se perdieron 62 mil empleos públicos nacionales

Se perdieron 62 mil empleos públicos nacionales
2 de Marzo de 2026 | 02:30
Edición impresa

La dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades sigue con la pérdida de sus puestos bajo la administración de Javier Milei. Desde que asumió la presidencia, son más de 62.000 los empleos públicos que se perdieron.

La APN inició el año con 278.705 personas, 1.415 menos con respecto a diciembre (-0,5%) y 21.258 respecto a enero del 2025 (-7,1%).

Los datos corresponden al informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el último viernes, en donde se evidencia el impacto en el sector público de la “motosierra” libertaria.

El área de la Administración centralizada es el único sector que subió durante enero. Según el informe del Indec, pasó de 38.940 empleados a 39.686, es decir, un 1,9por ciento más.

El área denominada Administración desconcentrada, por su parte, también sufrió una reducción, cerrando enero con 21.318 empleados, un 1,9 por ciento menos que en diciembre. Es decir, perdió en ese período 415 puestos de trabajo.

En la categoría “otros entes”, se contabilizaban en enero 13.980 empleados, mientras que en diciembre eran 14.041, un 0,4 por ciento menos.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Claves del mensaje

LE PUEDE INTERESAR

“Veranito” político vs. “Frío” económico

Empresas y sociedades

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, según el informe, se perdieron 188 empleados durante enero, reduciendo su capacidad un 0,2 por ciento y quedando con 88.996 empleados.

Es decir, entre 2024 y 2025 se perdieron 60.423 puestos de trabajo en la APN.

En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en el sector público. Con el último dato difundido por el Indec, la APN cayó un 16,5 por ciento.

Como publicó EL DIA en su edición de ayer, además del sector público nacional, otra área que se ve resentida es la construcción, desde donde advirtieron por la pérdida de 120 mil empleos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Dos “viejos conocidos” de Argentina por la AMIA

“El mercado interno sigue muy castigado”

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses

Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques

VIDEO. “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”

La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial

Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
Información General
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor
VIDEO. Gimnasia vs Tigre: los goles
El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
La AFA sigue sumando problemas: el craso error del Tribunal de Disciplina con Nicolás Barros Schelotto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla