Se perdieron 62 mil empleos públicos nacionales

La dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades sigue con la pérdida de sus puestos bajo la administración de Javier Milei. Desde que asumió la presidencia, son más de 62.000 los empleos públicos que se perdieron.
La APN inició el año con 278.705 personas, 1.415 menos con respecto a diciembre (-0,5%) y 21.258 respecto a enero del 2025 (-7,1%).
Los datos corresponden al informe que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el último viernes, en donde se evidencia el impacto en el sector público de la “motosierra” libertaria.
El área de la Administración centralizada es el único sector que subió durante enero. Según el informe del Indec, pasó de 38.940 empleados a 39.686, es decir, un 1,9por ciento más.
El área denominada Administración desconcentrada, por su parte, también sufrió una reducción, cerrando enero con 21.318 empleados, un 1,9 por ciento menos que en diciembre. Es decir, perdió en ese período 415 puestos de trabajo.
En la categoría “otros entes”, se contabilizaban en enero 13.980 empleados, mientras que en diciembre eran 14.041, un 0,4 por ciento menos.
En cuanto a empresas y sociedades del Estado, según el informe, se perdieron 188 empleados durante enero, reduciendo su capacidad un 0,2 por ciento y quedando con 88.996 empleados.
Es decir, entre 2024 y 2025 se perdieron 60.423 puestos de trabajo en la APN.
En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en el sector público. Con el último dato difundido por el Indec, la APN cayó un 16,5 por ciento.
Como publicó EL DIA en su edición de ayer, además del sector público nacional, otra área que se ve resentida es la construcción, desde donde advirtieron por la pérdida de 120 mil empleos.
