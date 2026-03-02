Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El equipo sale de memoria, se lo ve comprometido con la idea del técnico y se las ingenió para contener a un rival que lo exigió sin pausa
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Gimnasia jugó y empató uno de esos partidos que sirven para medir el carácter del equipo. Con errores (especialmente en el juego aéreo defensivo), pero también con saludable personalidad para luchar de principio a fin, dio un paso hacia adelante en el proceso de afianzamiento del ciclo que conduce Fernando Zaniratto.
Mucho mejor en el primer capítulo que en el complemento, el Lobo ratificó que está convencido de buscar asociaciones entre sus mediocampistas y ese parece el rumbo que deberá seguir puliendo. El punto más bajo se advirtió a la hora de defender pelotas aéreas y allí Insfrán, que tuvo atajadas muy valiosas, quedó en evidencia en el tiro de esquina que terminó en el segundo gol de Tigre.
Imperfecto y seductor al mismo tiempo, Gimnasia se mostró vivo y hambriento para llevarse el primer tiempo.
Sufrió la presión constante de Tigre, lo salvó Insfrán y el travesaño, pero siempre le hizo saber al equipo de Dabove que estaba dispuesto a hacerle daño. El primer gol fue producto de una linda pegada coronada con un preciso cabezazo. Pero lo del segundo alarido en las casas triperas se gestó gracias a la brillante habilitación de Nacho Fernández y a una definición notable del artillero Marcelo Torres.
¿Jugó siempre bien Gimnasia en ese primer capítulo? No, aunque entregó en cada pelota dividida la certeza de que estaba dispuesto a todo y eso es exactamente lo que quiere percibir su gente en cada presentación.
El partido de anoche ratificó que cuando se cansa Nacho Fernández y baja su movilidad Marcelo Torres, el equipo lo siente demasiado.
LE PUEDE INTERESAR
La salida de Miramón pone dudas al medio
LE PUEDE INTERESAR
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
El capítulo final lo ubicó siempre lejos del arco rival, corriendo y metiendo en cada sector, aunque sin la convicción para atacar que había mostrado cuando complicó mucho al equipo de Diego Dabove.
La mejor sensación que entregó Gimnasia fue la de estar transitando un ciclo que está sano. Tiene, como la mayoría de los equipos de primera división, varios aspectos por mejorar, aunque su manera de luchar ante un rival muy intenso lo exime de escuchar ácidos reproches. Luego de ocho fechas disputadas se instala lejos de los extremos. No muestra lo mejor del torneo, pero mucho menos lo peor.
Está vivo en el campo. Luce comprometido con la idea que le inculca su director técnico y, cuando se encienden sus hombres de mejor técnica, realiza combinaciones seductoras.
La prueba era brava, exigente y traicionera. No haber perdido lo deja, justo ante del vergonzoso paro de la AFA, posicionado como para seguir trabajando con tranquilidad. Pedirle que enamore a todos sus hinchas sería arrastrarlo a una cruel utopía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí