Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital

Un joven de 24 años fue asaltado y herido cuando intentó evitar el robo de su bicicleta. Pasó en 38 y 21.

Según trascendió, la víctima advirtió que dos delincuentes estaban cortando la cadena de su rodado, que se encontraba en la vereda de su lugar de trabajo, en Diagonal 73 entre 22 y 23. Al salir para impedir el robo, persiguió a los sospechosos, pero uno de ellos le tiró una mochila que impactó en su frente, provocándole un corte. Lo trasladaron al Rossi para que lo suturen.