La Ciudad |En la provincia

Ya rige el pago de la patente todos los meses

2 de Marzo de 2026 | 02:32
Edición impresa

Desde este mes ya no habrá descanso para pagar la patente automotor. El gobierno provincial ya ejecuta el cobro todos los meses, a diferencia de lo que ocurrió hasta el año pasado, que se abonaba en forma bimestral.

La información fue confirmada por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). A raíz del cambio del modo de facturación, que no modificaría el monto total de lo que se paga por este impuesto, desde este mes los contribuyentes recibirán 10 facturas de patentes hasta diciembre.

Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.

De todos modos, las boletas comenzaron a llegar y ya hubo quejas. Por ejemplo, del propietario de un automóvil modelo 2017 que le dijo a este diario que deberá pagar cuotas de $16 mil y en 10 meses deberá desembolsar casi $160 mil por la patente.

El funcionario, sin embargo, precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.

Al momento de anunciar la medida, aseguró además, en una entrevista radial que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado ” de patente.

Raúl Fernández

Denuncian que una pérdida de agua destrozó la vereda en 47 entre 1 y 2

Girard admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.

 

