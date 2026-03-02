Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |TRIBUNALES DE SAN ISIDRO

Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego

Las partes deben ponerse de acuerdo con las pruebas del debate, que se realizará bajo el sistema de jurados y con fecha todavía sin definir

Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego

Dahiana Madrid, una de las enfermeras que cuidó a Maradona / Web

2 de Marzo de 2026 | 02:55
Edición impresa

Una nueva audiencia preliminar al juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Maradona, se realizará hoy en los Tribunales de San Isidro.

Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 10 en la sede judicial de Ituzaingó 340, donde se analizarán audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.

También se evaluarán imágenes de la habitación de la casa ubicada en el country San Andrés, en la que fue encontrado fallecido Maradona el 25 de noviembre de 2020.

Madrid es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7.

La profesional era una de las enfermeras junto a Ricardo Omar Almirón que atendía al ex entrenador de la Selección argentina en Tigre.

Mientras este proceso avanza, el martes 17 de marzo se iniciará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.

LE PUEDE INTERESAR

Grave incidente con amenaza armada en Tolosa

LE PUEDE INTERESAR

Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso

A cinco años de su muerte, se determinarán las culpabilidades de siete imputados en función del cumplimiento de sus deberes médicos y de apoyo o se los liberará de culpa si se establece que no hubo delito y el deceso se derivó de un cuadro de salud extremadamente deteriorado.

Luque es señalado como uno de los principales responsables del seguimiento clínico de Maradona junto con Cosachov, encargada del cuidado de la salud mental del futbolista.También están imputados Almirón; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de las internaciones domiciliarias, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Las audiencias preliminares se sucedieron en los últimos meses y el TOC N° 7, compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estableció la fecha del juicio luego de la solicitud de la querella y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Este tribunal rechazó el pedido de la defensa de Luque de hacer un juicio por jurados, porque ya no era el momento procesal adecuado: se debió haber solicitado en la etapa de investigación o en el momento de la elevación a juicio.

El primer proceso se anuló tras descubrir que el juicio estaba siendo filmado para convertirse en un documental titulado “Justicia divina“, protagonizado por una de las juezas de la causa, Julieta Makintach.

La jueza integraba el TOC N° 3 de San Isidro, junto con Maximiliano Savarino, y Verónica Di Tommaso. Hace tres meses, el Jurado de Enjuiciamiento la destituyó e inhabilitó de por vida en una votación unánime.

Cosachov pidió aplicar el principio de non bis in idem, que evita juzgar dos veces un mismo hecho, pero el Tribunal le respondió: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

“El mercado interno sigue muy castigado”

Nueva protesta en la Universidad

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Últimas noticias de Policiales

Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad

Grave incidente con amenaza armada en Tolosa

Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
La Ciudad
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí  
Deportes
Gimnasia mostró dos caras
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Información General
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla