Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego

Las partes deben ponerse de acuerdo con las pruebas del debate, que se realizará bajo el sistema de jurados y con fecha todavía sin definir
Una nueva audiencia preliminar al juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Maradona, se realizará hoy en los Tribunales de San Isidro.
Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 10 en la sede judicial de Ituzaingó 340, donde se analizarán audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.
También se evaluarán imágenes de la habitación de la casa ubicada en el country San Andrés, en la que fue encontrado fallecido Maradona el 25 de noviembre de 2020.
Madrid es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7.
La profesional era una de las enfermeras junto a Ricardo Omar Almirón que atendía al ex entrenador de la Selección argentina en Tigre.
Mientras este proceso avanza, el martes 17 de marzo se iniciará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.
A cinco años de su muerte, se determinarán las culpabilidades de siete imputados en función del cumplimiento de sus deberes médicos y de apoyo o se los liberará de culpa si se establece que no hubo delito y el deceso se derivó de un cuadro de salud extremadamente deteriorado.
Luque es señalado como uno de los principales responsables del seguimiento clínico de Maradona junto con Cosachov, encargada del cuidado de la salud mental del futbolista.También están imputados Almirón; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de las internaciones domiciliarias, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.
Las audiencias preliminares se sucedieron en los últimos meses y el TOC N° 7, compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estableció la fecha del juicio luego de la solicitud de la querella y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.
Este tribunal rechazó el pedido de la defensa de Luque de hacer un juicio por jurados, porque ya no era el momento procesal adecuado: se debió haber solicitado en la etapa de investigación o en el momento de la elevación a juicio.
El primer proceso se anuló tras descubrir que el juicio estaba siendo filmado para convertirse en un documental titulado “Justicia divina“, protagonizado por una de las juezas de la causa, Julieta Makintach.
La jueza integraba el TOC N° 3 de San Isidro, junto con Maximiliano Savarino, y Verónica Di Tommaso. Hace tres meses, el Jurado de Enjuiciamiento la destituyó e inhabilitó de por vida en una votación unánime.
Cosachov pidió aplicar el principio de non bis in idem, que evita juzgar dos veces un mismo hecho, pero el Tribunal le respondió: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos”.
