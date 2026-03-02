Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Pese a Francia

Mercosur: la UE aplica un acuerdo provisional

Mercosur: la UE aplica un acuerdo provisional

Camille Camdessus

2 de Marzo de 2026 | 02:36
Edición impresa

AFP

La Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur a la espera del fallo del máximo tribunal europeo sobre la legalidad del pacto. La Comisión Europea adoptó esta decisión pese a la oposición de Francia. El presidente Emmanuel Macron la calificó de “mala sorpresa” y de un “mal gesto” por parte del Ejecutivo comunitario.

“En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El tratado eliminará gradualmente aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del producto interno bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

Sin embargo, el tratado genera resistencia en varios países europeos, encabezados por Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería.

La ratificación del pacto estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede demorar durante un año y medio su ratificación.

Sin embargo, la Comisión Europea tenía la posibilidad de imponerlo provisionalmente.

Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el acuerdo comercial.

Se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay ratifiquen en los próximos días el acuerdo, que se negocia desde 1999 y fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción.

Von der Leyen defendió que “la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional”, y se comprometió a seguir dialogando con los responsables y los representantes europeos en los próximos meses sobre este expediente.

Para el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, la aplicación provisoria va a servir para “quitar muchos miedos” en Europa.

“En estos meses van a ver que (el acuerdo) nos favorece a todos”, dijo en rueda de prensa el diplomático, tras confirmar que el presidente uruguayo, el izquierdista Yamandú Orsi, promulgó este viernes la ley que ratifica el acuerdo.

La Comisión Europea debe ahora notificar formalmente a los países del Mercosur su intención de aplicar provisionalmente el acuerdo.

Entrará en vigor “dos meses después de estos intercambios formales”, explicó Olof Gill, uno de los voceros del ejecutivo comunitario.

La Comisión y la mayoría de los Estados europeos subrayaban la necesidad de poner en marcha el acuerdo lo antes posible, especialmente en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, agita la amenaza de nuevos aranceles contra Europa.

En el Mercosur el tratado tiene un amplio respaldo, pese a los reparos de algunos sectores industriales y otros como la vitivinicultura.

 

