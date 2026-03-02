Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El boleto, en alza otra vez

Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento

Luego del incremento del 15 por ciento, pasajeros de diferentes localidades cuestionaron la suba del colectivo y apuntaron contra el servicio. Demoras, unidades llenas y el “horario de verano”, el foco de los reclamos

Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento

Muchos usuarios de la ciudad se toman hasta 4 micros por día, todos los días, para ir a trabajar / el dia

2 de Marzo de 2026 | 02:37
Edición impresa

Con el cambio de mes, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada es más caro. La suba, oficializada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, alcanzó el 15,34% por un ajuste extraordinario del 10% más un 4,8% correspondiente a la actualización automática mensual (IPC del Gran Buenos Aires + 2%). Pero más allá de los números, en las paradas el clima es de enojo e incertidumbre.

En una recorrida por distintos puntos de la Ciudad, este diario habló con usuarios que, entre el apuro por llegar al trabajo y la resignación, dejaron en claro que el problema no es sólo el precio del boleto, sino el funcionamiento del servicio.

Los usuarios, enojados

Ayelén, vecina de Abasto, suele utilizar primero el Oeste y luego el 202 o el 214 para llegar al trabajo. En diálogo con este diario, confirmó que “no sabía que el boleto había aumentado”.

“Me tomo cuatro micros por día. Gasto más de 3.000 pesos diarios y el servicio no es bueno. Faltan micros y tardan mucho en llegar. Por ejemplo, al Oeste lo espero entre 20 y 30 minutos siempre”, contó. La cuenta es simple: si trabaja cinco días por semana, el transporte se lleva una parte considerable de su ingreso mensual.

La misma cifra mencionó Manuela Falcón, de Melchor Romero. “Cuatro micros por día, más o menos 4.000 pesos diarios. Por mes, haciendo un cálculo de 20 días de trabajo, casi 80.000 pesos”, detalló. Su recorrido combina el Sur —desde 64 y 25 hasta el centro— y luego el 273 o el Norte hacia su destino. “Hoy, como no venía el micro, tuve que venir caminando de 64 y 25 al centro. Más de 20 cuadras”, relató.

Según dijo, los propios choferes le explicaron que circulan menos unidades: “Me dijeron que hay menos micros porque el contexto no es bueno y muchos están de vacaciones”, detalló.

En Villa Elvira, Marta fue todavía más tajante. “Yo me tomo el Este al centro todos los días. Como entro a trabajar muy temprano y no pasa el micro, me tengo que tomar un remís todos los días. Esto es culpa del mal funcionamiento y, encima, ahora sube el precio. Es inaudito”, afirmó. Para ella, el aumento llega en el peor momento: cuando las frecuencias siguen reducidas.

Hoy, como no venía el micro, tuve que caminar más de 20 cuadras. Los micros no funcionan bien en La Plata. Desde la propia empresa me dijeron que cada vez hay menos unidades”

Manuela Falcón Vecina de Melchor Romero

También desde Villa Elvira, Carlos apuntó contra la línea 520, interno 19. “Están pasando cada 45 minutos y llegan colmados de pasajeros, desbordando su capacidad. Los adultos viajan en pésimas condiciones”, sostuvo. La queja se repite en distintos barrios: demoras prolongadas y unidades completas que pasan de largo.

En Gonnet, Martín dijo que sí estaba al tanto del aumento, pero eso no suaviza su postura. “Me parece cualquier cosa. Todos los días me tomo uno, ida y vuelta”, señaló. Y describió una escena habitual del verano: “Los micros pasan todos juntos durante diez minutos y después por media hora o cuarenta minutos no pasa ninguno. Cuando vienen, están todos llenos y pasan de largo. El servicio es muy malo y, a pesar de que sea verano, seguimos yendo a trabajar”. Él utiliza el 273 por Belgrano, una zona de alto tránsito. “Si acá tarda 40 minutos en pasar, seguro el problema es más grande en la periferia”, reflexionó. Con ironía, cerró: “Esperemos que con el aumento la situación mejore mucho”.

el aumento

Con SUBE registrada, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasó a costar $906,73 y el tramo de más de 27 kilómetros asciende a $1.210,42. Sin nominalizar, el mínimo trepa a $1.441,70. En tanto, la tarifa social va de $408,03 a $544,69 según la distancia.

En el Gran La Plata el impacto es mayor que en otros distritos del AMBA por un adicional salarial acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se traslada al valor del boleto. Desde la Provincia señalaron que la actualización busca recomponer ingresos frente al aumento de costos operativos -combustible, mantenimiento y tipo de cambio- y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias. Se trata, además, del segundo incremento extraordinario en menos de tres meses.

¿y el“horario verano”?

Uno de los puntos que más molestia genera es la continuidad del llamado “horario verano”, con menos frecuencias. Este diario se comunicó con la empresa Unión Platense para consultar cuándo se normalizará la circulación habitual. Desde la entidad respondieron: “La frecuencia fue en aumento desde hace unas semanas y ya hoy, será la habitual”.

Mientras tanto, en las paradas la escena se repite: pasajeros que miran el reloj, aplicaciones que no siempre reflejan el tiempo real y micros que llegan completos. El aumento ya está vigente; la mejora del servicio, por ahora, sigue siendo una promesa pendiente.

 

Muchos usuarios de la ciudad se toman hasta 4 micros por día, todos los días, para ir a trabajar / el dia

Manuela Falcón Vecina de Melchor Romero

