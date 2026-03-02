VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego del incremento del 15 por ciento, pasajeros de diferentes localidades cuestionaron la suba del colectivo y apuntaron contra el servicio. Demoras, unidades llenas y el “horario de verano”, el foco de los reclamos
Con el cambio de mes, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada es más caro. La suba, oficializada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, alcanzó el 15,34% por un ajuste extraordinario del 10% más un 4,8% correspondiente a la actualización automática mensual (IPC del Gran Buenos Aires + 2%). Pero más allá de los números, en las paradas el clima es de enojo e incertidumbre.
En una recorrida por distintos puntos de la Ciudad, este diario habló con usuarios que, entre el apuro por llegar al trabajo y la resignación, dejaron en claro que el problema no es sólo el precio del boleto, sino el funcionamiento del servicio.
Ayelén, vecina de Abasto, suele utilizar primero el Oeste y luego el 202 o el 214 para llegar al trabajo. En diálogo con este diario, confirmó que “no sabía que el boleto había aumentado”.
“Me tomo cuatro micros por día. Gasto más de 3.000 pesos diarios y el servicio no es bueno. Faltan micros y tardan mucho en llegar. Por ejemplo, al Oeste lo espero entre 20 y 30 minutos siempre”, contó. La cuenta es simple: si trabaja cinco días por semana, el transporte se lleva una parte considerable de su ingreso mensual.
La misma cifra mencionó Manuela Falcón, de Melchor Romero. “Cuatro micros por día, más o menos 4.000 pesos diarios. Por mes, haciendo un cálculo de 20 días de trabajo, casi 80.000 pesos”, detalló. Su recorrido combina el Sur —desde 64 y 25 hasta el centro— y luego el 273 o el Norte hacia su destino. “Hoy, como no venía el micro, tuve que venir caminando de 64 y 25 al centro. Más de 20 cuadras”, relató.
Según dijo, los propios choferes le explicaron que circulan menos unidades: “Me dijeron que hay menos micros porque el contexto no es bueno y muchos están de vacaciones”, detalló.
LE PUEDE INTERESAR
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
LE PUEDE INTERESAR
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
En Villa Elvira, Marta fue todavía más tajante. “Yo me tomo el Este al centro todos los días. Como entro a trabajar muy temprano y no pasa el micro, me tengo que tomar un remís todos los días. Esto es culpa del mal funcionamiento y, encima, ahora sube el precio. Es inaudito”, afirmó. Para ella, el aumento llega en el peor momento: cuando las frecuencias siguen reducidas.
“Hoy, como no venía el micro, tuve que caminar más de 20 cuadras. Los micros no funcionan bien en La Plata. Desde la propia empresa me dijeron que cada vez hay menos unidades”
Manuela Falcón Vecina de Melchor Romero
También desde Villa Elvira, Carlos apuntó contra la línea 520, interno 19. “Están pasando cada 45 minutos y llegan colmados de pasajeros, desbordando su capacidad. Los adultos viajan en pésimas condiciones”, sostuvo. La queja se repite en distintos barrios: demoras prolongadas y unidades completas que pasan de largo.
En Gonnet, Martín dijo que sí estaba al tanto del aumento, pero eso no suaviza su postura. “Me parece cualquier cosa. Todos los días me tomo uno, ida y vuelta”, señaló. Y describió una escena habitual del verano: “Los micros pasan todos juntos durante diez minutos y después por media hora o cuarenta minutos no pasa ninguno. Cuando vienen, están todos llenos y pasan de largo. El servicio es muy malo y, a pesar de que sea verano, seguimos yendo a trabajar”. Él utiliza el 273 por Belgrano, una zona de alto tránsito. “Si acá tarda 40 minutos en pasar, seguro el problema es más grande en la periferia”, reflexionó. Con ironía, cerró: “Esperemos que con el aumento la situación mejore mucho”.
Con SUBE registrada, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasó a costar $906,73 y el tramo de más de 27 kilómetros asciende a $1.210,42. Sin nominalizar, el mínimo trepa a $1.441,70. En tanto, la tarifa social va de $408,03 a $544,69 según la distancia.
En el Gran La Plata el impacto es mayor que en otros distritos del AMBA por un adicional salarial acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se traslada al valor del boleto. Desde la Provincia señalaron que la actualización busca recomponer ingresos frente al aumento de costos operativos -combustible, mantenimiento y tipo de cambio- y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias. Se trata, además, del segundo incremento extraordinario en menos de tres meses.
Uno de los puntos que más molestia genera es la continuidad del llamado “horario verano”, con menos frecuencias. Este diario se comunicó con la empresa Unión Platense para consultar cuándo se normalizará la circulación habitual. Desde la entidad respondieron: “La frecuencia fue en aumento desde hace unas semanas y ya hoy, será la habitual”.
Mientras tanto, en las paradas la escena se repite: pasajeros que miran el reloj, aplicaciones que no siempre reflejan el tiempo real y micros que llegan completos. El aumento ya está vigente; la mejora del servicio, por ahora, sigue siendo una promesa pendiente.
Muchos usuarios de la ciudad se toman hasta 4 micros por día, todos los días, para ir a trabajar / el dia
Manuela Falcón Vecina de Melchor Romero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí