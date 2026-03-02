Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro

Gallo, junto AL ProSec. de AFA, Luciano Nakis y el Sec. de Protocolo, Fernando Isla Casares DELANTE Del avión / X @afa

Tras meses de espera luego de la flexibilización del régimen de presos políticos en Venezuela, el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Agustín Gallo, fue liberado por las autoridades tras permanecer detenido 15 meses, desde el 8 de diciembre de 2024.

La confirmación oficial fue realizada por el canciller, Pablo Quirno, quien informó que el gendarme ya se encontraba “fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

SU DETENCIÓN

Gallo había sido arrestado en un paso fronterizo entre Venezuela y Colombia cuando ingresaba al país para visitar a su esposa, María Alexandra Gómez, y a su hijo. En los primeros días posteriores a su detención su paradero no fue informado oficialmente. Con el correr del tiempo se confirmó que estaba alojado en el penal El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas.

El Ministerio Público venezolano lo acusó de haber ingresado de manera irregular al país y de estar vinculado con personas que planificaban acciones desestabilizadoras. Desde la Argentina se sostuvo que se trataba de un caso de detención por motivos políticos.

CONDICIONES INHUMANAS

Según la información difundida, Gallo permaneció detenido durante 448 días. En la etapa final de su cautiverio inició, junto a otros detenidos extranjeros, una huelga de hambre para reclamar la aplicación de una amnistía anunciada por las autoridades venezolanas en el marco de un proceso de liberaciones de presos por razones políticas.

La liberación se produjo en un contexto de excarcelaciones impulsadas por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Foro Penal, desde el 8 de enero fueron liberadas más de 540 personas, mientras que alrededor de 560 continúan privadas de la libertad por motivos políticos.

La esposa del gendarme confirmó a través de la red social X que había mantenido contacto telefónico con él tras la liberación y que ya se encontraba en vuelo hacia la Argentina. “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en referencia al hijo de ambos.

EL PAPEL DE LA AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informó que participó en gestiones para facilitar el traslado, a través de un contacto con la Federación Venezolana de Fútbol. La entidad agradeció públicamente a Delcy Rodríguez por la disposición para atender la situación y señaló que el acercamiento se realizó por intermedio del presidente de la federación venezolana, Jorge Giménez Ochoa.

El regreso se realizó en un avión Bombardier Learjet 60, matrícula LV-KMA, perteneciente a la empresa Baires Fly, vinculada a dirigentes de la AFA. En una imagen difundida tras la excarcelación se observa a Gallo junto a autoridades de la entidad: el prosecretario de AFA, Luciano Nakis; y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares.

Desde Cancillería se expresó el reconocimiento a las gestiones realizadas por gobiernos aliados, entre ellos los de Estados Unidos e Italia, y a la labor de Foro Penal. Además, el Gobierno argentino reiteró el pedido de liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela.

EL PENAL RODEO I

El penal El Rodeo I, donde estuvo detenido Galo hasta ayer, es un centro de reclusión ubicado en el estado Miranda, en la periferia de Caracas, e integra un complejo penitenciario junto a Rodeo II y Rodeo III.

Es señalado por organizaciones de derechos humanos como un establecimiento de alta seguridad donde han sido alojados presos políticos y extranjeros acusados por delitos contra el Estado .

Diversos informes difundidos en los últimos años describen condiciones de detención con restricciones en el acceso al agua, ventilación limitada, deficiencias en la atención médica y regímenes de aislamiento. También se reportaron limitaciones en la comunicación con familiares y abogados .

Organizaciones internacionales advirtieron que las condiciones denunciadas podrían contradecir estándares internacionales sobre trato a personas privadas de la libertad .

En las semanas previas a la liberación de Gallo, se registraron huelgas de hambre de internos en El Rodeo I para reclamar la aplicación de medidas de amnistía y mejoras en las condiciones de detención .

Según los reportes oficiales que llegaron, el gendarme argentino formó parte del grupo de detenidos extranjeros que impulsó esa protesta.