Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara

El comisario Alejandro Morinigo acaba de sumarse al equipo de trabajo en la comisaría de Punta Lara, donde asumió funciones como jefe de turno.

Como se sabe, en la ciudad de Ensenada se dieron en los últimos días varios cambios operativos en la jefatura de sus tres dependencias policiales, en la búsqueda de oxigenar las gestiones y encontrar mayor efectividad, tanto en el combate del delito, como en las respuestas a los reclamos de los vecinos.