Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |POR UN GOLPE EL VOLANTE DEJÓ LA CANCHA EN EL SEGUNDO TIEMPO

La salida de Miramón pone dudas al medio

El volante, que llegó a la cuarta amarilla, dejó el campo y hoy será sometido a estudios. El medio del Lobo, en observación

La salida de Miramón pone dudas al medio

Miramón tuvo que dejar el equipo en el complemento / Prensa GELP

2 de Marzo de 2026 | 04:03
Edición impresa

El empate conseguido anoche por Gimnasia en Victoria dejó algunos puntos positivos, como sumar en una cancha muy difícil ante un rival extremadamente intenso y peleador. Pero aportó algunas cosas negativas, como la posición de algunos jugadores y la lesión que sufrió Ignacio Miramón promediando el complemento que de acuerdo al parte médico traerá mayores o menores consecuencia. Veamos.

A los 14 minutos del segundo tiempo se produjo la salida de Nicolás Barros Schelotto, casi a continuación del segundo gol del empate de Tigre. Fue reemplazado por el Pata Castro, situación que no pasó desapercibida.

Por un lado porque el jugador con el que había discutido hace 10 días por el tiempo que había elegido hacerlo entrar se metía con más minutos por delante. También fue noticia porque el hijo del Mellizo se fue muy molesto y pateó algunas cosas al momento de irse al banco de suplentes.

Lo peor de todo es cuatro minutos después se produjo la lesión de Ignacio Miramon, que obligó al DT a introducir un nuevo cambio: el pibe Mastrángelo, que lo hizo en el medio.

La posición de Nacho en los 60 minutos jugados no convencieron del todo, porque tuvo que correrse demasiado para la derecha y eso le hizo perder precisión. Y otra vez recibió tarjeta amarilla, la cuarta en lo que va de torneo y que lo dejó al límite de ser expulsado y en capilla para el resto de los partidos.

Si a las salidas de Nacho Miramón y Nico Barros Schelotto se le suma la de Ignacio Fernández, que agotado dejó el campo a falta de 15 minutos, está claro que Zaniratto tendrá que meter mano en el medio además de la marca en las pelotas paradas, que no tuvo la mejor versión.

LE PUEDE INTERESAR

Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos

En el final del partido, Barros Schelotto y otros compañeros le recriminaron a Pablo Echavarría por algunos fallos que inclinaron la cancha. Ademále pidieron tarjeta por una falta de Jalil Elías.

TIGRE TUVO QUE ROTAR ANTES DE JUGAR CON GIMNASIA

Con el de ayer Tigre jugó tres partidos en 10 días, situación que obligó la semana pasada a Diego Davobe a tener que rotar jugadores. Además volvió a jugar en Victoria después de 17 días, porque le tocaron dos partidos como visitante y un juego por la Copa Argentina anteriormente mencionados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

“El mercado interno sigue muy castigado”

Nueva protesta en la Universidad

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia mostró dos caras

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena

Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
La Ciudad
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí  
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Política y Economía
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla