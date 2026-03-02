La salida de Miramón pone dudas al medio

El empate conseguido anoche por Gimnasia en Victoria dejó algunos puntos positivos, como sumar en una cancha muy difícil ante un rival extremadamente intenso y peleador. Pero aportó algunas cosas negativas, como la posición de algunos jugadores y la lesión que sufrió Ignacio Miramón promediando el complemento que de acuerdo al parte médico traerá mayores o menores consecuencia. Veamos.

A los 14 minutos del segundo tiempo se produjo la salida de Nicolás Barros Schelotto, casi a continuación del segundo gol del empate de Tigre. Fue reemplazado por el Pata Castro, situación que no pasó desapercibida.

Por un lado porque el jugador con el que había discutido hace 10 días por el tiempo que había elegido hacerlo entrar se metía con más minutos por delante. También fue noticia porque el hijo del Mellizo se fue muy molesto y pateó algunas cosas al momento de irse al banco de suplentes.

Lo peor de todo es cuatro minutos después se produjo la lesión de Ignacio Miramon, que obligó al DT a introducir un nuevo cambio: el pibe Mastrángelo, que lo hizo en el medio.

La posición de Nacho en los 60 minutos jugados no convencieron del todo, porque tuvo que correrse demasiado para la derecha y eso le hizo perder precisión. Y otra vez recibió tarjeta amarilla, la cuarta en lo que va de torneo y que lo dejó al límite de ser expulsado y en capilla para el resto de los partidos.

Si a las salidas de Nacho Miramón y Nico Barros Schelotto se le suma la de Ignacio Fernández, que agotado dejó el campo a falta de 15 minutos, está claro que Zaniratto tendrá que meter mano en el medio además de la marca en las pelotas paradas, que no tuvo la mejor versión.

En el final del partido, Barros Schelotto y otros compañeros le recriminaron a Pablo Echavarría por algunos fallos que inclinaron la cancha. Ademále pidieron tarjeta por una falta de Jalil Elías.

TIGRE TUVO QUE ROTAR ANTES DE JUGAR CON GIMNASIA

Con el de ayer Tigre jugó tres partidos en 10 días, situación que obligó la semana pasada a Diego Davobe a tener que rotar jugadores. Además volvió a jugar en Victoria después de 17 días, porque le tocaron dos partidos como visitante y un juego por la Copa Argentina anteriormente mencionados.