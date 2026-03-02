En Biblioteca La Chicharra, películas sobre el trabajo, gratis

Con la proyección de “Lazos de familia” de Ken Loach, el martes a las 18.30 comenzará un ciclo gratuito de cine en la Biblioteca Popular “La Chicharra”, en 18 y 71.

Para inaugurar la primera serie de películas incluidas en este ciclo, dedicado en principio al eje temático “El cine y el mundo del trabajo”, se exhibirá este largometraje de 2019 del gran director británico Ken Loach.

Según la sinopsis argumental del filme, Ricky, quien lleva largo tiempo desocupado, invierte todo lo que le queda en comprar una furgoneta que le permita trabajar en una App de reparto de mercaderías. “Usted no es nuestro empleado, es nuestro socio”, le dicen al recibirlo. Pero luego nada resulta según lo esperado…

El ciclo -que se desarrollará martes por medio, a las 18.30, siempre en 18 y 71, con entrada libre y gratuita- proseguirá con “Buena vida delivery” de Leonardo Di Cesare (17/3), “Recursos humanos” de Laurent Cantet (31/3), “Dos días, una noche” de Jean Pierre y Luc Dardenne (14/4), “Los lunes al sol” de Fernando León de Aranoa (28/4) y “La ley del mercado” de Stéphane Brizé (12/5).